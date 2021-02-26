"Ангелы" Victoria's Secret Эльза Хоск, Кэндис Свейнпол и Барбара Палвин в ожидании показа итальянского бренда Etro осень-зима 2021/2022. Манекенщицы одеты в наряды из коллекции знаменитой марки.

В феврале и марте в четырех столицах моды – Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже традиционно проводятся Недели моды. В период пандемии дизайнеры отказались от пышных показов, на которых в первых рядах собирались знаменитости. Теперь новые коллекции все самые популярные бренды представляют онлайн.

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Дочь основателя компании, модельера Джераломо Этро – Вероника, которая отвечает за женскую коллекцию, представит наряды сегодня, в пятницу, 26 февраля в 14 часов.

Поклонники итальянского бренда, среди которых знаменитые "Ангелы" Victoria's Secret, уже продемонстрировали в Сети свое ожидание шоу.

Шведская манекенщица Эльза Хоск, которая недавно стала мамой, настроилась на шоу, надев зеленый свитшот и брюки именитого бренда. Образ знаменитость довершила желтыми сандалиями, которые бренд Etro представил на показе весна-лето 2021. Именно эта модель в новом сезоне будет популярна.

Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол написала в заметке в своем инстаграме, что не пропускает Неделю моды в Милане. В перерывах между шоу она лакомится моцареллой из молока буйволов. Знаменитость призвала всех присоединиться к шоу. Кэндис позировала в джинсах и синем худи с капюшоном с зелеными вставками на рукавах.

Венгерская модель Барбара Палвин позировала в достаточно сексуальном образе. Она надела розовый свитшот и кроссовки. Волосы заплела в косички и лежала на лежаке, щеголяя своими стройными ногами.

Супермодель Ирина Шейк также присоединилась к "ангелам" Victoria's Secret и отметила, что уже не может дождаться шоу. Главная звезда папарацци лежала на большом игрушечном мишке в синем свитшоте и джинсах.