Популярный бельевой бренд Victoria's Secret обновил маркетинговую стратегию. Отныне не будет своеобразных длинноногих стройных "ангелов". Бренд представлять 7 новых официальных представительниц, которые стали известными благодаря своим достижениям, а не из-за внешнего вида.
С помощью Глобального фонда борьбы с раком у женщин Victoria's Secret планирует жертвовать "не менее 5 миллионов долларов в год на изучение и устранение расового и гендерного неравенства и открытия новых инноваций, повышающих эффективность лечения рака у женщин", – объявила компания.
"Когда мир менялся, мы слишком медленно реагировали. Нашему бренда нужно перестать показывать то, чего хотят мужчины, и показать тех, кого хотят видеть женщины", – заявил исполнительный директор компании Мартин Уотерс.
Известно, что бренд планирует расширить сферу своей деятельности. Теперь появятся новые размеры, больше позиций в разделе спортивной одежды и бюстгальтеры для молодых мам, которые кормят детей грудью.
В последние годы компания начала испытывать серьезные финансовые трудности, поэтому уже в 2019 году шоу больше не проводили. Тогда компания заявила о том, что ежегодного модного шоу ангелов Victoria's Secret, которое проходило с 1995 года больше не будет. Такое решение она объяснила необходимостью продвигать новые стратегии для развития бренда.
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