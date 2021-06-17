Бренд Victoria's Secret, который все с 1995 года ассоциировали исключительно с моделями-ангелами, которые дефилировали по подиуму с огромными крыльями в перьях в роскошной нижнем белье со стразами, сделал кардинальный ребрендинг. Читайте также Звезда сериала "Элита" Эстер Эспосито показала стильный образ в рубашке и сапогах: фото С 16 июня бренд запустил две инициативы, получившие название The VS Collective и благотворительный фонд Victoria's Secret по борьбе с раком груди. К The VS Collective входит "группа опытных женщин, которые разделяют общую страсть к позитивным изменениям". Первыми членами The VS Collective стали модели, активисты, спортсмены и артисты со всего мира. К числу женщин, которые стали лицом бренда вошла чемпионка США по футболу Меган Рапиноу, индийско-американская актриса Приянка Чопра, южносуданско-австралийская модель Адут Акеч, фотограф из Лос-Анджелеса Аманда где Каденет, китайская лыжница Эйлин Гу, британская модель и активистка тела Палома Эльзессер и бразильская модель Валентина Сампайо, которая стала первой трансгендерной моделью Victoria Secret в 2019 году.

С помощью Глобального фонда борьбы с раком у женщин Victoria's Secret планирует жертвовать "не менее 5 миллионов долларов в год на изучение и устранение расового и гендерного неравенства и открытия новых инноваций, повышающих эффективность лечения рака у женщин", – объявила компания.

"Когда мир менялся, мы слишком медленно реагировали. Нашему бренда нужно перестать показывать то, чего хотят мужчины, и показать тех, кого хотят видеть женщины", – заявил исполнительный директор компании Мартин Уотерс.

Известно, что бренд планирует расширить сферу своей деятельности. Теперь появятся новые размеры, больше позиций в разделе спортивной одежды и бюстгальтеры для молодых мам, которые кормят детей грудью.

В последние годы компания начала испытывать серьезные финансовые трудности, поэтому уже в 2019 году шоу больше не проводили. Тогда компания заявила о том, что ежегодного модного шоу ангелов Victoria's Secret, которое проходило с 1995 года больше не будет. Такое решение она объяснила необходимостью продвигать новые стратегии для развития бренда.