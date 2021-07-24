Анджелину Джоли увидели в Париже в безупречном льняном костюме пшеничного цвета: фото

Голливудская актриса Анджелина Джоли прилетела в Париж вместе с детьми. Знаменитость пожаловала во Францию не просто так, она прибыла поддержать местных пчеловодов в борьбе с исчезновением пчел.

Месяц назад Анджелина Джоли приняла участие в фотосессии с роем пчел, чтобы привлечь внимание к проблеме их исчезновения.

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С помощью этой фотосессии Джоли хотела привлечь внимание к необходимости защиты насекомых совместной программы ЮНЕСКО и косметического дома Guerlain Women for Bees. В рамках нее женщин учат работать с пчелами: разводить их и защищать их места обитания по всему миру.

46-летняя американская актриса во время прогулки по Елисейским полям вместе со своей 16-летней дочкой Захарой попала в объективы папарацци. Между встречами с волонтерами бывшая жена Брэда Питта наслаждается любимыми местами Парижа в красивом летнем аутфите.

Для жаркого летнего дня знаменитость выбрала льняной костюм. Изделие состояло из жакета-кимоно и стильных брюк палаццо. Под низ Анджелина надела белую базовую футболку, довершив образ бежевыми туфлями-лодочками на каблуке.

Среди аксессуаров актриса сделала ставку на минималистичную телесную сумку Lady Dior. Знаменитость распустила волосы, появившись перед камерами в белой и черной маске.



Стильный образ Анджелины Джоли / Elle



Стильный образ Анджелины Джоли / Elle