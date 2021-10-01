Журнал Variety в этот вечер отдает должное женщинам-первооткрывателям во многих отраслях. Мероприятие также отмечает благотворительные усилия каждой женщины, подчеркивая работу, которую они выполняют вне сцены, зала заседаний и экрана. Мероприятие состоялось в Центре искусств Уоллиса Анненберга в Беверли-Хиллз.

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Оскароносная актриса выбрала наряд в своем стиле, надев платье песочного оттенка с воротником, длинными рукавами и внутренней шелковой комбинацией. Знаменитость выпрямила волосы и сделала насыщенный макияж с акцентом на ярко-красных губах.

Рядом с ней на красной дорожке позировала ее 16-летняя дочь Захара. На мероприятие она пришла в минималистичной белоснежной блузке и широких брюках на высокой посадке. Свой образ она дополнила белыми кроссовками.

Во время церемонии Анджелина Джоли приветствовала на сцене поэтессу Аманду Горман, которая стала главным триумфатором вечера.

"Молодая грациозная женщина, которая бесстрашно поднялась на трибуну в день инаугурации. Не просто самый молодой, но и самый сильный голос, о котором мы могли бы просить в тот момент. Те, у кого есть сила воли слова – оружие свободы слова, – должны объединиться, чтобы защитить тех, у кого ее нет. Нам нужны такие голоса, как у Аманды, эти огни в темноте. Яростно гори и освещай путь другим", – произнесла Анджелина Джоли.



Безупречный образ Анджелины Джоли и ее дочери Захары / Elle