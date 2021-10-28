Анджелина Джоли вышла на красную дорожку с детьми в кутюрном изделии Valentino: фото

Голливудская актриса прилетела в Лондон на премьеру фильма "Вечные", в котором она сыграла одну из главных ролей. Если в Риме знаменитость выходила на красную дорожку лишь с двумя дочерьми, то уже в Лондоне позировала перед камерами с пятью детьми.

Оскароносная актриса взяла с собой в европейское турне детей. Накануне долгожданная премьера ленты состоялась в Риме, а после закрытия Римского кинофестиваля актриса вместе со съемочной группой и потомками прилетела в Лондон.

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Для красной дорожки знаменитость выбрала роскошное кутюрное изделие от Valentino. Звезда надела длинную пышную юбку черного цвета из тафты, а верх дополнила белоснежной рубашкой и черным жакетом.

Образ Анджелины дополнял черные минималистичные часы и перстень. Звезда распустила волосы и сделала на лице нежный макияж, подчеркнув веки черными стрелками, а губы – коричневой помадой.

На этот раз на красной дорожке с актрисой красовались все ее дети. После фантастического выхода Анджелины Джоли с дочерьми в Риме, теперь СМИ обращают на девочек особое внимание. Сеть уже облетели кадры 15-летней Шайло, которая уже сейчас является точной копией Анджелины. Девочка, которая долгий период одевалась в мальчишескую одежду, сейчас охотно красуется в платьях.

В Лондоне перед камерами она появилась в коротком цветочном платье, а ее сестра – 16-летняя Захара примерила желтое платье без бретелек с рукавами-буфами. 13-летняя Вивьен пряталась за маминой спиной в белом коротком платье, а Мэдокс и Нокс красовались в костюмах. На премьеру фильма не пришел лишь 17-летний сын Пакс.



​Выход Анджелины Джоли в Лондоне / Фото из Getty Images



Выход Анджелины Джоли с детьми в Лондоне / Фото из Getty Images