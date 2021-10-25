Анджелина Джоли восхитила роскошным платьем на премьере фильма: совместный выход с дочерьми

24 октября в Риме состоялась премьера фильма "Вечные", одну из главных ролей в котором сыграла Анджелина Джоли. Голливудская актриса в очередной раз взяла с собой дочерей, с которыми красовалась на красной дорожке.

В связи с мировыми премьерами самого ожидаемого фильма осени, Анджелина Джоли не сходит со страниц таблоидов. Знаменитость не только приковывает к себе внимание безупречными платьями, но и начала активно привлекать своих детей Захару и Шайло к светской жизни.

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В Рим звезда прилетела со всеми 5 детьми, однако на премьеру взяла лишь 15-летнюю Шайло и 15-летнюю Захару. 13-летние близнецы Нокс и Вивьен, а также 20-летний Мэддокс не появились перед фотокамерами.

На красную дорожку звезда вышла в роскошном платье-бюстье от итальянского Модного дома Atelier Versace. Платье безупречно подчеркнуло стройную фигуру Анджелины, а золотистые серьги и перстни идеально дополнили образ.

Во время предыдущего выхода на красной дорожке, актриса привлекла к себе внимание необычным украшением на бороде, на этот раз Анджелина сделала ставку на прическу. 46-летняя знаменитость вышла на красную дорожку с нарощенными волосами.



Эффектный выход Анджелины Джоли / Фото из Getty Images

Дочь Захара пришла поддержать маму в белоснежном платье в греческом стиле, а Шайло выбрала короткое черное платье от Versace. Бунтарский характер девочки проявился в выборе ее обуви. Девочка, которая долгий период отдавала предпочтение коротким стрижкам и стилю унисекс, вышла на красную дорожку в желтых кедах с леопардовым принтом.



Эффектный выход Анджелины Джоли/ Фото з Getty Images