Анджелина Джоли снялась в роскошной съемке для Elle в подвесном гамаке: впечатляющие фото

Голливудская актриса Анджелина Джоли снялась в безупречной фотосессии глянца Elle. Также 46-летняя знаменитость позировала на обложке глянца ноябрьского номера.

Для обложки глянца Анджелина сидела в подвесном гамаке высоко над бассейном в своем особняке в Лос-Анджелесе. Стилисты подобрали для звезды серебристое длинное платье с открытым декольте от бренда Wolk Morais.

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Многодетная мама снялась в игривой фотосессии. Для американского Elle она позировала перед фотографом Грегом Уильямсом. Съемка была посвящена премии Women in Hollywood, которая награждает женщин за стойкость, силу и выдержку не только на экране, но и в жизни.

Знаменитость позировала для глянца демонстрируя свои акробатические трюки в жилетке и брюках от Ralph Lauren. Ее образы дополняли драгоценные серьги и браслеты от ювелирной компании Pomellato.



Впечатляющая съемка Анджелины Джоли / Фото с инстаграма



Впечатляющая съемка Анджелины Джоли / Фото с инстаграма



Впечатляющая съемка Анджелины Джоли / Фото с инстаграма



Впечатляющая съемка Анджелины Джоли / Фото с инстаграма

Вместе с ней в съемке участвовали актрисы, сыгравшие главные роли в голливудском блокбастере "Вечные". Она также стала лауреатом премии "Женщины в Голливуде", которые меняют жизнь к лучшему. Церемония состоится вечером, 19 октября.

На обложках глянца появились Холли Берри, Джемма Чан, Джоди Комер, Галь Гадот, Сальма Хайек, Дженнифер Хадсон, Рита Морено и Лорен Ридлофф.

Чтобы увидеть всех звезд, которые появились на обложке глянца, листайте вправо