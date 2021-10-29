После недельного турне в связи с премьерами фантастического боевика "Вечные" созданного на основе комиксов Marvel, Анджелина Джоли решила уединиться на одной из лондонских террас на крыше и сделать стильные кадры в платье от итальянского Модного дома.

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Новые фотографии с фотосессии используют для промо-снимков для студии Walt Disney. Стилисты подобрали для звезды золотистое платье в стиле героини-воительницы Тэны, которая носит золотые доспехи и может создать оружие из космической энергии.

Образ с пышной юбкой дополнил корсет, который был расшит вручную кружевом с изображением листьев. Золотистое платье Анджелина Джоли примерила из коллекции Valentino Couture осень – зима 2018/2019.

Безупречный макияж создал для Джоли Рауль Росас, а намеренно угловатую прическу в виде косы заплел Ренато Кампора.



Роскошное платье Valentino Couture осень – зима 2018/2019 / Фото из Vogue



Роскошное платье Valentino Couture осень – зима 2018/2019 / Фото из Vogue



Роскошное платье Valentino Couture осень – зима 2018/2019 / Фото из Vogue