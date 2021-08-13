Чаще всего папарацци фотографируют знаменитость во время шопинга с детьми. Звездная мама любит появляться в красивом наряде, которым вдохновляются миллионы модниц со всего мира.

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Анджелина Джоли сформировала свой стиль давно, поэтому ее любовь к черному, белому и бежевому знают все ее фанаты. Актриса обходит стороной все супертрендовые вещи, любит базовую классическую одежду, что активно применяет в своих аутфитах.

Мировая знаменитость приехала со своим сыном Мэддоксом поужинать в ресторан Nobu. Для вечернего выхода красавица примерила образ, который идеально подойдет для теплой осени.

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Образ Анджелины Джоли

Актриса надела белый джемпер, совместив его с белоснежными брюками палаццо. Сверху она одела минималистичное кашемировое бежевое пальто без пуговиц. Свой идеальный аутфит она дополнила коричневыми мюлями на каблуках от Chanel.

Образ знаменитости дополнили золотистое колье на шее и серая сумка, которую она надела на плечо. Волосы Джоли распустила, подчеркнула глаза черными стрелками и надела защитную маску.

20-летний сын Мэддокс появился перед камерами фотографов в белой базовой футболке, серых брюках, черном кардигане и кедах.



Стильный образ Анджелины Джоли / Elle