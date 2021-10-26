Анджелина Джоли появилась в Риме в волшебном кожаном платье-бюстье: эффектные фото
Источник:24 канал
Анджелина Джоли подготовила для мировых премьер фильма "Вечные" чрезвычайные образы. В Риме знаменитость пришла на фотосессию в безупречном черном платье без бретелей.
После премьеры фильма "Вечные", Анджелина Джоли появилась в отеле De La Ville уже без сопровождения своих дочерей, пришедших с ней на красную дорожку Римского кинофестиваля.
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Голливудская актриса выбрала платье-бюстье черного цвета от Dolce&Gabbana. наряд в облипку удачно подчеркнул стройную фигуру актрисы. Образ знаменитости дополнили черные босоножки на каблуке.
На этот раз Анджелина отказалась от наращенных прядей волос и предстала перед камерами фотографов со своей длиной. На лице актриса сделала нежный макияж, подчеркнув взгляд любимыми чёрными стрелками, а губы – розовой помадой.
Эффектный аутфит знаменитость не довершала никакими украшениями, кроме минималистических сережек. Самодостаточный образ помогли подчеркнуть ее многочисленные татуировки на обнаженной спине.
Роскошный образ Анджелины Джоли / Фото Getty Images
Роскошный образ Анджелины Джоли / Фото Getty Images
Долгожданная премьера супергеройского фильма "Вечные", в котором Анджелина Джоли сыграла главную роль, состоится в Украине 4 ноября.
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