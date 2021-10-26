После премьеры фильма "Вечные", Анджелина Джоли появилась в отеле De La Ville уже без сопровождения своих дочерей, пришедших с ней на красную дорожку Римского кинофестиваля.

Читайте также 6 удивительных образов с джинсами от инстаграмм-модниц: фото

Голливудская актриса выбрала платье-бюстье черного цвета от Dolce&Gabbana. наряд в облипку удачно подчеркнул стройную фигуру актрисы. Образ знаменитости дополнили черные босоножки на каблуке.

На этот раз Анджелина отказалась от наращенных прядей волос и предстала перед камерами фотографов со своей длиной. На лице актриса сделала нежный макияж, подчеркнув взгляд любимыми чёрными стрелками, а губы – розовой помадой.

Эффектный аутфит знаменитость не довершала никакими украшениями, кроме минималистических сережек. Самодостаточный образ помогли подчеркнуть ее многочисленные татуировки на обнаженной спине.



Роскошный образ Анджелины Джоли / Фото Getty Images



Роскошный образ Анджелины Джоли / Фото Getty Images

Долгожданная премьера супергеройского фильма "Вечные", в котором Анджелина Джоли сыграла главную роль, состоится в Украине 4 ноября.

"Вечные" 2021: смотрите украинский трейлер