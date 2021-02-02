Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые за долгий период снялась для именитого глянца Vogue. 45-летняя знаменитость появилась на обложке мартовского британского номера.

Источник: Vogue

Анджелина Джоли очень требовательна к прессе, поэтому ее редко можно увидеть на обложках глянца или в каких-то фотосессиях. Все время знаменитость уделяет только работе и детям, и с журналистами общается крайне редко.

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На обложке глянца Джоли появилась в бежевом пальто и коричневой юбке от итальянского бренда Max Mara. Топ в бельевом стиле стилисты подобрали для актрисы от лос-анджелесского бренда Sablyn, а бежевые туфли на каблуке от бренда Ralph Lauren.



Анджелина Джоли снялась для британского Vogue

На другом черно-белом кадре, который также украсил обложку, Джоли позировала в шерстяном черном гольфе Burberry, брюках скинни от Max Mara и балетках Chanel.

Изящный образ дополняли кольца, серьги и браслеты, а роскошные длинные волосы актрисе завязали в пучок.



Анджелина Джоли снялась для британского Vogue

Фотосессия для глянца состоялась в особняке Анджелины Джоли в Лос-Анджелесе. Фотографировал выдающуюся актрису, которую называют самой красивой женщиной мира, британский фотограф Крейг МакДин.

Джоли позировала сидя на кресле в бежевом тренче Dior босиком на фоне своего особняка и собак. Образ знаменитости завершили несколько массивных браслетов золотистого цвета и нежный мейк.



Анджелина Джоли снялась для британского Vogue

Среди других фотографий Анджелина предстала перед камерой в льняном винтажном образе от Brunello Cucinelli на веранде своего имения с чашкой в руке.

Новые кадры поразили сеть и уже собрали тысячи лайков и комментариев в социальных сетях.



Анджелина Джоли снялась для британского Vogue