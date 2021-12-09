Дизайнер отметил, что Atelier – это первая линия бренда, в которой он реализовал свои самые смелые дизайнерские идеи. В неординарных вещах сложного кроя можно появиться на красной дорожке престижной премии или сняться на обложке глянцевого журнала. Каждое изделие отшивалось вручную ограниченным тиражом.

Читайте также Берем пример с моделей: какие сапоги этой зимой выбирает Эмили Ратаковски

Основной целью коллекции является привлечение внимания к вопросам переработки отходов, что является в настоящее время важной задачей для всех производственных отраслей.

Название "ICARIA" отсылает к античному мифу о гениальном скульпторе Дедале и его сыне Икаре. Чтобы сбежать с острова Крит, Дедал сделал для себя и сына огромные крылья, скрепленные воском. Будучи уже далеко от острова, Икар настолько увлекся полетом, что забыл наставление отца и приблизился к яркому солнцу. Воск на крыльях растаял, перья разлетелись и Икар упал в море.

Выбирая темой коллекции миф об Икаре, я понимал, что основным материалом должны стать перья. Они использованы не только как декор, но и как экологически чистый наполнитель,

– отметил дизайнер.

Каждый из образов коллекции символизирует фрагменты мифа. Белое платье из пуха – аллюзия на статуи древнегреческих богов, которыми прославился Дедал. Головные уборы из перьев – переосмысленные крылья. Пышные юбки, светящиеся изнутри, – беспощадное для Икара солнце. Синий цвет – это небо и море.

Также особое место в коллекции занимают принты: "текучее" черно-белое оперение птиц – оммаж на работы Сальвадора дали, а голубое небо с облаками – один из сюжетов бельгийского сюрреалиста Рене Магритта.

"Идея создать коллекцию одежды "ICARIA" появилась для того, чтобы привлечь внимание нашего потребителя к вопросам переработки материалов и отходов, которые очень важны не только в фэшн-сфере, но и во всех отраслях жизнедеятельности человека", – утверждает Андре Тан.

Также в ART-коллекции из линейки Atelier создана демократичная версия, которую каждый желающий сможет приобрести в фирменных магазинах Andre Tan. В нее вошли: прозрачный пуховый жилет, худи, сумка-шопер и кепка.



Андре Тан создал коллекцию FW 2021-22 "ICARIA" / Фото с инстаграма дизайнера



Андре Тан создал коллекцию FW 2021-22 "ICARIA" / Фото с инстаграма дизайнера



Андре Тан создал коллекцию FW 2021-22 "ICARIA" / Фото с инстаграма дизайнера



Андре Тан создал коллекцию FW 2021-22 "ICARIA" / Фото с инстаграма дизайнера



Андре Тан создал коллекцию FW 2021-22 "ICARIA" / Фото с инстаграма дизайнера



Андре Тан создал коллекцию FW 2021-22 "ICARIA" / Фото с инстаграма дизайнера



Андре Тан создал коллекцию FW 2021-22 "ICARIA" / Фото с инстаграма дизайнера



Андре Тан створив колекцію FW 2021-22 "ICARIA" / Фото з інстаграму дизайнера