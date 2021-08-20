Андре Тан создал капсульную коллекцию одежды с рисунками детей с особыми потребностями: фото

В рамках всероссийских праздничных мероприятий ко Дню Независимости, команда бренда во главе с дизайнером Андре Таном, привлекает внимание общества к детям с особыми потребностями: синдромом Дауна, спектром аутизма, задержкой речи и детям с инвалидностью. Дизайнер перенес рисунки детей на одежду бренда Andre Tan – футболки и худи.

Компания Andre Tan начала социальную инициативу помощи детям с инвалидностью. Компания поддержала львовскую общественную организацию – "Солнечная Мастерская", где занимаются рисованием дети с особыми потребностями.

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Уникальная методика арт-терапии – основной инструмент основательниц мастерской. Ольга Саникович, художница по специальности и психолог Ольга Германович, спасают и облегчают эмоциональное состояние детей своим профессиональным вниманием к ним.

"Сегодня, я вместе со своей командой хочу поддержать детей с особыми потребностями: спектром аутизма, синдромом Дауна и расстройством психического состояния, привлечь внимание общества к особому таланту этих детей. Наш главный месседж – важность принятия обществом людей с инвалидностью. Это не о жалости или сострадании, а о понимании их потребностей и особенностей, равноправии, безбарьерности в образовании, работе, свободе передвижения, свободном времени", – отметил Андре Тан.

Андре Тан в съемке с детьми с особыми потребностями / Фото из пресс-службы

Дизайнер рассмотрел рисунки воспитанников мастерской и перенес их на одежду бренда Andre Tan – футболки и худи. Такая капсульная коллекция уже в продаже. Деньги от продажи одежды будут переданы "Солнечной мастерской", на закупку бумаги, красок, холстов, кисточек, на аренду более просторное помещение, чтобы помочь большему количеству детей с особыми потребностями.

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"Хочу, чтобы мы не игнорировали проблему, не оставляли семьи, где дети с особыми потребностями без внимания, в одиночку, а протянули руку помощи и уделили внимание этому вопросу", – сказал Андре Тан.

К социальной инициативе помощи детям с особыми потребностями присоединились публичные лица страны и звезды шоу-бизнеса: Оля Полякова, Елена Кравец, Наталья Могилевская, Анна Ризатдинова, Валерия Гузема, Жан Беленюк, которые сфотографировались с маленькими художниками "Солнечной мастерской".



Елена Кравец в съемке с детьми с особыми потребностями / Фото из пресс-службы



Валерия Гузема в съемке с детьми с особыми потребностями / Фото из пресс-службы



Наталья Могилевская в съемке с детьми с особыми потребностями / Фото из пресс-службы



Оля Полякова в съемке с детьми с особыми потребностями / Фото из пресс-службы



Анна Ризатдинова в съемке с детьми с особыми потребностями / Фото из пресс-службы



Жан Беленюк в съемке с детьми с особыми потребностями / Фото из пресс-службы