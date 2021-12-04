Андре Тан советует не выбрасывать старую одежду, чтобы спасти планету: SMART FASHION DAY

2 декабря в Klitschko Expo состоялся фестиваль "SMART FASHION DAY". Академия ANDRE TAN вместе с партнерами напомнила о важной экологической проблеме и показала, что вторая жизнь вещей из нашего гардероба реальна.

Экологическая ситуация планеты дает немало поводов для беспокойства. За последнее десятилетие человечество осознало весь масштаб возможной трагедии и в результате достигло серьезного прогресса в плане осознанности проблемы и активности.

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Несмотря на весь ущерб, нанесенный нашей планете, еще достаточно шансов, чтобы не ухудшить экоситуацию в XXI веке.

В рамках мероприятия "SMART FASHION DAY" 17 молодых дизайнеров воплотили в жизнь свои креативные идеи, чтобы своими конкурсными работами привлечь внимание общественности к важнейшей проблеме современности и показать, что Slow Fashion – это не тренд, а наше будущее, ведь разумное потребление – это ответственно, красиво и всегда на пике моды.

В Киеве состоялся фестиваль "SMART FASHION DAY" / Фото из пресс-службы

В составе коллегии жюри – представители fashion-индустрии Украины.

Андре Тан – известный украинский дизайнер;

Александра Какурина – руководитель Департамента по работе с дизайнерами Ukrainian Fashion Week, руководитель Национального конкурса молодых дизайнеров одежды "Взгляд в будущее";

Ирина Татаренко – шеф-редактор "MARIE CLAIRE";

Юлия Хромцова – шеф-редактор сайта HDFASHION.TV и фэшн-редактор журнала "PINK";

Валерия Гузема – украинский дизайнер, основательница ювелирного бренда, креативный директор Guzema Fine Jewelry и блоггеры.

Очень важно отдавать себе отчет, что в бережливости нет ничего постыдного. Вместо того, чтобы выбрасывать и покупать одежду, необходимо искать новые способы применения старых вещей,

– утверждает Андре Тан.

Обладательницей гран-при фестиваля стала молодая и талантливая дизайнер Марина Чернявская, а специальную номинацию "Стажировка в Академии ANDRE TAN" получила Ирина Гузинец.

В Киеве состоялся фестиваль "SMART FASHION DAY" / Фото из пресс-службы

В Киеве состоялся фестиваль "SMART FASHION DAY" / Фото из пресс-службы

В Киеве состоялся фестиваль "SMART FASHION DAY" / Фото из пресс-службы

В Киеве состоялся фестиваль "SMART FASHION DAY" / Фото из пресс-службы

В Киеве состоялся фестиваль "SMART FASHION DAY" / Фото из пресс-службы

В Киеве состоялся фестиваль "SMART FASHION DAY" / Фото из пресс-службы

В Киеве состоялся фестиваль "SMART FASHION DAY" / Фото из пресс-службы