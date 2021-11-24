Andre Tan и Sound Sleep представили коллекцию домашнего текстиля: инстаграмная постель

Украинский дизайнер Андре Тан представил коллаборацию с ведущим производителем домашнего текстиля Sound Sleep. Результатом совместной работы стала стильная коллекция постельного белья, пледов, подушек и масок для сна с авторскими принтами Andre Tan.

С помощью инновационной техники фотопечати на ткани нанесены реалистичные изображения Марса, космических метеоритов и пальмовых листьев.

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Каждый принт имеет свое название: "Я знаю секрет", "Утро на Мальдивах", "Космическая связь", "Роскошная ночь", "Мужчины с Марса", "Список желаний". За каждым названием стоит целая история.

Так, например, команда бренда описывает эффектный красно-черный комплект: "В отношениях главное – не молчать. Обними за плечи, поцелуй и скажи: "Я тебя люблю...". И не имеет значения, кто из вас скажет это первым". Основные материалы коллекции – хлопковый сатин и бязь.



Andre Tan и Sound Sleep представили совместную коллекцию домашнего текстиля

Создание коллекции для дома – моя давняя мечта. И в этом году она осуществилась благодаря бренду Sound Sleep. При работе над коллекцией я руководствовался теми же принципами, что и при создании одежды, ведь в хорошем комплекте постельного белья, как и у дизайнерского платья, важную роль играют материалы, цвета и фактуры,

– отметил Андре Тан.

Дизайнер отметил, что особое внимание уделили принтам, и это не какие-то абстрактные рисунки. Дизайнер хотел, чтобы в каждом комплекте считывалось настроение: ироничное или эротическое, успокаивающее или наоборот, возбуждающее. В коллекции Sound Sleep by Andre Tan свой идеальный комплект белья найдут как поклонники стильного минимализма, так и любители роскоши.

"За последние несколько лет значительно вырос интерес потребителей к теме дома. Мы видим красивые интерьеры в кино и сериалах, в Instagram и Pinterest и начинаем обустраивать свои квартиры, учитывая модные тренды. Поэтому начиная работу над новой коллекцией домашнего текстиля, мы решили обратиться к fashion-дизайнеру, который смог бы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Когда Андре показал нам первые эскизы, мы поняли, что не ошиблись! Это отличается от всего, что сейчас есть на украинском рынке", – рассказывают владельцы Sound Sleep Наталья и Виталий Киченко.



Andre Tan и Sound Sleep представили совместную коллекцию домашнего текстиля



Andre Tan и Sound Sleep представили совместную коллекцию домашнего текстиля

Линейку постельного белья дополняют стильные аксессуары для путешествий: дорожные подушки и маски для сна. Поэтому даже во время длительного переезда или перелета можно чувствовать себя очень стильными.



Andre Tan и Sound Sleep представили совместную коллекцию домашнего текстиля



Andre Tan и Sound Sleep представили совместную коллекцию домашнего текстиля

Коллекция Sound Sleep by Andre Tan будет доступна для заказа уже сегодня, 24 ноября, на сайтах andretan.ua и podushka.ua, а также в сети "Эпицентр".