Комбинезоны – это неженственно: Андре Тан развеял самые популярные модные мифы

Известный украинский дизайнер с мировым именем Андре Тан любит делиться с поклонниками модными секретами. На этот раз он рассказал о самых распространенных модных мифах, которые не надо бояться нарушать.

Андре Тан давно стал верным советчиком для многих украинских модниц, поскольку часто на своей личной странице в инстаграме он делится fashion-советами, которые помогают всегда выглядеть стильно.

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Дизайнер часто развенчивает модные мифы. Он написал в своем блоге несколько шпаргалок по современному стилю и прикрепил фотографии с наглядным примером образов, которые касаются его поста.

Андре Тан развеивает модные мифы

Укороченным топам вход в общественные места запрещен

Кроп-топ – хит нескольких сезонов. По словам Андре Тана, здесь главное научиться гармонично сочетать его с другими, более спокойными вещами, и тогда можно смело надевать куда угодно. Правда, снимаются не все ограничения. Будьте осторожны надевая топ в офис или в ресторан на ужин.



Модные советы от Андре Тана / Фото с инстаграма

Комбинезоны – это неженственно

Льняной комбинезон летом уместен и в офис, и за продуктами, и на вечеринку. Надевайте в пару к нему слиперы или кеды, а также высокие каблуки. Аксессуары и правильный макияж придадут образу настроения.



Модные советы от Андре Тана / Фото с инстаграма

Табу на сандалии с носками

"Мужчинами в сандалиях с носками на улицах Киева нас уже не удивить, что уж говорить о новых женских правилах. Эксперименты можно проводить не только с носками, но и с оригинальными колготками и гольфами. Экспериментируйте", – советует Андре Тан.



Модные советы от Андре Тана / Фото с инстаграма

Клатчи только для вечернего выхода

Теперь клатч перестал быть просто удачным дополнением к вечернему образу. Смело берите его с собой, как на утренний кофе, так и на ежедневный забег по магазинам.



Модные советы от Андре Тана / Фото с инстаграма

Яркие цвета не смешивают

"Один яркий цвет куда выгоднее и интереснее выглядит с другим ярким цветом. Обычно правильно подобранные контрастные цвета усиливают эффект и удачно подчеркивают друг друга. Желтый миксуйте с оранжевым или красным, розовый – с синим, а голубой – с зеленым", – написал Андре Тан.



Модные советы от Андре Тана / Фото с инстаграма