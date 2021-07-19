Андре Тан давно стал верным советчиком для многих украинских модниц, поскольку часто на своей личной странице в инстаграме он делится fashion-советами, которые помогают всегда выглядеть стильно.
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Дизайнер часто развенчивает модные мифы. Он написал в своем блоге несколько шпаргалок по современному стилю и прикрепил фотографии с наглядным примером образов, которые касаются его поста.
Андре Тан развеивает модные мифы
- Укороченным топам вход в общественные места запрещен
Кроп-топ – хит нескольких сезонов. По словам Андре Тана, здесь главное научиться гармонично сочетать его с другими, более спокойными вещами, и тогда можно смело надевать куда угодно. Правда, снимаются не все ограничения. Будьте осторожны надевая топ в офис или в ресторан на ужин.
Модные советы от Андре Тана / Фото с инстаграма
- Комбинезоны – это неженственно
Льняной комбинезон летом уместен и в офис, и за продуктами, и на вечеринку. Надевайте в пару к нему слиперы или кеды, а также высокие каблуки. Аксессуары и правильный макияж придадут образу настроения.
Модные советы от Андре Тана / Фото с инстаграма
- Табу на сандалии с носками
"Мужчинами в сандалиях с носками на улицах Киева нас уже не удивить, что уж говорить о новых женских правилах. Эксперименты можно проводить не только с носками, но и с оригинальными колготками и гольфами. Экспериментируйте", – советует Андре Тан.
Модные советы от Андре Тана / Фото с инстаграма
- Клатчи только для вечернего выхода
Теперь клатч перестал быть просто удачным дополнением к вечернему образу. Смело берите его с собой, как на утренний кофе, так и на ежедневный забег по магазинам.
Модные советы от Андре Тана / Фото с инстаграма
- Яркие цвета не смешивают
"Один яркий цвет куда выгоднее и интереснее выглядит с другим ярким цветом. Обычно правильно подобранные контрастные цвета усиливают эффект и удачно подчеркивают друг друга. Желтый миксуйте с оранжевым или красным, розовый – с синим, а голубой – с зеленым", – написал Андре Тан.
Модные советы от Андре Тана / Фото с инстаграма