Известный украинский дизайнер Андре Тан часто делится советами относительно того, как выглядеть привлекательно и подчеркнуть свои достоинства с помощью одежды. На этот раз модельер рассказал, как стать стильной руководствуясь лишь несколькими лайфхаками.

На странице Андре Тана в Инстаграме появилось очередное сообщение, в котором он рассказал, как стать стильными.

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Как стать стильной по совету Андре Тана

Полюбите себя

"Никогда не покупайте вещь с целью скрыть то, что вы ненавидите в себе. В вашем гардеробе должны быть вещи, которые подчеркивают ваши лучшие стороны! Ваша фактура потрясающая только потому, что уникальна! А в вопросах коррекции фигуры поможет книга Гока Вана "Как прекрасно выглядеть в одежде и без", – написал Андре Тан.

Держите свой гардероб в порядке

По словам дизайнера, пока в вашем гардеробе пылится юбка, которую вы одевали на школьные дискотеки, а в шкафу ваши колготки вперемешку с носками мужа, ни о какой стиль не может быть и речи.

"Слышали ли знаменитую фразу Вивьен Вествуд" выбирайте вещи с умом, покупайте их редко и носите долго"? Книжные мастхевы – Мари Кондо "Магическая уборка "и Аннушка Риз "Умный гардероб". Также я рекомендую приложение stylebook, где вы можете оцифровать свой гардероб и составлять новые образы без надобности крутиться перед зеркалом. Эта программа исключит возможность купить ненужную вещь", – отметил Андре Тан.

Освойте основные правила дресс-кода

Модельер советует не воспринимать правила дресс-кода, как перечень запретов! Дресс-код-это путеводитель и, в первую очередь, кодекс моды. Чтобы чувствовать себя комфортно и подбирать аутфиты "к месту", Андре Тан советует ознакомиться с книгой Натальи Найденской "Библия стиля".

Тренируйте наблюдательность

"Я советую скачать приложение Vogue Runway. В разделе streetstyle вы можете наблюдать, что носят обычные прохожие Парижа, Нью-Йорка и Милана. В разделе latest shows – свежие коллекции дизайнеров. То, что понравится, сохраните на телефон. Также советую подписаться на инстаграм трендсеттеров нашего времени – Хейли Бибер, Рози Хантингтон-Уайтли, Викторию Бекхэм. Вы точно заметите фишки, которые захочется повторить", – заявил Андре Тан.

Инвестируйте в себя

Андре Тан отмечает, что для тех, кто хочет найти себя в моде, открыта школа "Академия Андре Тана". На fashion-курсах вы научитесь стильно одеваться, а также у вас есть хорошая возможность навсегда попрощаться с вопросом "Что сегодня надеть?!".