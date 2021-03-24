Чуит ли не все модницы сталкиваются с вопросом, как стать модной, или почему люксовые вещи такие дорогие? Украинский модельер решил ответить поклонникам на самые популярные вопросы, которые ему часто задают фанаты в комментариях.

Своими ответами популярный дизайнер Андре Тан поделился на личной странице в инстаграме. Новое сообщение модельера вызвало немалый интерес у пользователей, поэтому подписчики уже задали множество новых вопросов, на которые Андре Тан решил впоследствии ответить.

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Всего дизайнер дал ответы на 5 самых популярных вопросов:

Почему люксовые вещи такие дорогие?

Как стать модным?

Существует ли понятие "самый крутой дизайнер"?

Можно ли одеваться в масс-маркете?

Что такое принцип fast fashion?

Модельер хорошо разбирается в fashion-индустрии, ведь в прошлом году бренду и торговой марке Andre Tan исполнилось 20 лет. За годы своей карьеры у Андре Тана появилось много опыта и знания, с которым он радушно делится.

Почему люксовые вещи такие дорогие?

"Дело здесь не только в имени на логотипе. Вещи люксовых и дизайнерских марок отличаются от масс-маркета тем, что каждая виточка и обтачка продумана так, чтобы вещь села на вас идеально. Также Дома моды используют дорогие ткани, фурнитуру и кожу. Встречный вопрос: а почему Мона Лиза оценивается в 2,5 миллиарда долларов? Или почему работы Сальвадора дальше растут в стоимости с каждым годом? Дизайнерские вещи – произведения искусства. Этим все сказано", – отметил Андре Тан.

Как стать модным?

Андре Тан отмечает, что становиться модными не надо, лучше быть стильными, ведь мода быстротечна. По его словам, прежде всего надо заняться своим базовым гардеробом, поскольку это основа основ. Что касается трендов – принимайте во внимание только аксессуары и только 2 "фишки" на сезон. Одеваться с ног до головы в тренды – дурной тон.

Дизайнер советует тренировать так называемую насмотренность и вдохновляться трендсеттерами. По возможности, добавляйте на телефон образы, которые больше всего вам импонируют и старайтесь их повторить. Андре Тан говорит, что со временем у вас появится "нюх" и свой стиль.

Существует ли понятие "самый крутой дизайнер"?

"Такого не существует, но есть понятие "самый модный дизайнер на сезон". То, от чего сходят с ума сегодня, может быть неактуально уже завтра. Печальная правда", – рассказал Андре Тан.

Можно ли одеваться в масс-маркете?

Дизайнер пишет, что ничего плохого в этом нет, впрочем, дает один ценный совет. По его словам, лучше уложиться один раз и купить базу отличного качества, а в масс-маркете покупать скоротечные тренды. К примеру, модное платье этого сезона можно приобрести в масс-маркете.

Что такое принцип fast fashion?

"Все марки масс-маркета работают по одной схеме: ассортимент в магазинах обновляется постоянно, а не несколько раз в год. Это позволяет недорогим маркам быстро отрабатывать все новые тенденции, иногда почти полностью повторяя вещи дорогих брендов", – написал дизайнер.