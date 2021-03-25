Украинский дизайнер Андре Тан активно ведет свою страницу в Инстаграме и тесно общается со своими подписчиками. Модельер решил снова отобрать среди комментариев самые интересные и популярные вопросы и дать на них развернутый ответ.

В своем профиле в инстаграме Андре Тан часто делится с поклонниками ценными советами в сфере моды. Он рассказывает, как правильно выбирать и сочетать ту или иную одежду, на что стоит обращать внимание во время шопинга, от какого наряда надо навсегда избавиться и какая одежда является трендовой в этом сезоне.

К теме Почему люксовые вещи такие дорогие: Андре Тан дал ответы на популярные вопросы о моде

Во второй части статьи, касающиеся fashion-индустрии Андре Тан дал ответы на 5 вопросов:

– Кто решает, какая вещь модная, а какая нет?

– Почему вещи на подиумах такие уродливые?

– Зачем бренды делают коллаборации?

– В чем смысл моды?

– Как попасть на показ Gucci?

Модельер хорошо разбирается в fashion-индустрии, ведь в прошлом году бренду и торговой марке Andre Tan исполнилось 20 лет. За годы своей карьеры у Андре Тана появилось много опыта и знания, с которым он радушно делится.

Кто решает, какая вещь модная, а какая нет?

"Бренды имеют специальных аналитиков, которые собирают информацию (от того, как одеваются жители крупных городов и заканчивая предстоящими выставками в музеях). Они делают на ее основании прогнозы о будущем моды: цвета, ткани, фасоны и стили, которые будут актуальны через несколько лет", – написал модельер.

По его словам, почти все бренды сегодня пользуются трендбуками – специальными каталогами модных "веяний" на ближайший год или даже пять лет.

Почему вещи на подиуме такие уродливые? Так ведь никто не одевается!

Андре Тан пишет, что подиум надо воспринимать как театр, ведь все, что мы видим – преувеличенно: искаженные пропорции, далекие от классических сочетания вещей, цветов и силуэтов, модели, которые кажутся даже немного страшненькими.





Зачем бренды делают коллаборации?

"Коллаборация – это всегда увлечение новой аудитории. Например, коллекции с масс-магазинов – это одновременно огромные прибыли и продвижения бренда в аудиторию, которая пока что не может позволить себе оригинал", – отметил дизайнер.

В чем смысл моды?

В своей инстаграм-заметке Андре Тан пишет, что мир моды такой же разнообразный, как и мир литературы или музыки. Мода – это разносторонняя отрасль интересов, которая заставляет не сидеть на месте. Мода - это о свободе и самовыражении человека.

Как попасть на показ Gucci или Balenciaga?

"В период карантина на показ вообще никто не может попасть. Но когда все наладится, у вас будет целых три варианта: стать редактором модного журнала, стать личным байером Бейонсе или быть самой Бейонсе. Купить / перекупить или дать кому-то взятку нереально. Только личное приглашение даст вам возможность увидеть это шоу своими глазами", – написал модельер.