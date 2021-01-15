Украинский дизайнер Андре Тан очередной раз поделился с поклонницами полезными фэшн-советами. Модельер рассказал о том, какие элементы гардероба могут моментально испортить ваш образ.

Каждая женщина хочет выглядеть модно и стильно. Для того, чтобы всегда выглядеть безупречно стоит не только заботиться о внешности, но и обращать внимание на важные детали, которые могут существенно изменить образ, или же вообще испортить его. Женщинам следует помнить, что есть вещи, которые удешевляют ваш вид, поэтому от отдельных элементов гардероба лучше отказаться.

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На своей личной странице в инстаграме дизайнер Андре Тан отметил важные детали, которых следует избегать при создании образов.

Фэшн-советы относительно неудачного наряда от Андре Тана

Колготки с неуместным принтом

Универсальными считаются колготки с геометрическим принтом и в горошек. В тренде сейчас также вариант с логотипом.



Важные советы от украинского дизайнера / Фото из инстаграма Андре Тана​

Подделки

"Руки так и чешутся заказать подделку известных брендов, чтобы попробовать свои силы в обществе. Уважайте бренды и не опускайтесь до уровня поддельных изделий. В масс-маркетах можно найти много доступных актуальных моделей", – отметил Андре Тан.



Важные советы от украинского дизайнера / Фото из инстаграма Андре Тана​

Неправильный уход за одеждой

Длинную колючую этикетку с нужной инструкцие об уходе за вещью срезать не нужно. Соблюдайте правила написанные на этикетке. Они помогут сохранить вашу одежду качественной еще долгое время.



Важные советы от украинского дизайнера / Фото из инстаграма Андре Тана​

Пренебрежение аксессуарами

"Я даже не знаю, что хуже: избыточность аксессуаров или полное их отсутствие. Правильно подобранные украшения – признак хорошего вкуса. Не пренебрегайте этим", – написал дизайнер.



Важные советы от украинского дизайнера / Фото из инстаграма Андре Тана​

Неумение прощаться с одеждой

Мода циклична, но это не значит, что можно складывать вещи, в надежде надеть их снова через 10 лет. Одежда старого кроя заметна сразу. Даже ваши любимые базовые вещи могут сильно износиться.



Важные советы от украинского дизайнера / Фото из инстаграма Андре Тана​