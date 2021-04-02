Андре Тан представил новую коллекцию детской одежды: фото
Популярный украинский дизайнер Андре Тан представил свою новую коллекцию для детей и подростков Wild Spring. Для создания коллекции Андре Тан применил модные принты, использовал натуральные ткани и представил актуальные фасоны по демократичным ценам.
Источник:24 канал
В пресс-службе отметили, что модельер сделал ставку в весенне-летнем сезоне на актуальные принты: игривый горох, строгую вертикальную полоску, артистический tye dye и заметные пальмовые листья.
К теме Как правильно выбрать белую рубашку: золотые правила от Андре Тана
"Современные подростки не хотят носить то, что им навязывают взрослые, поэтому цель бренда Andre Tan Kids – создавать вещи, которые дети выберут сами. Все ткани и фасоны в коллекции подобраны таким образом, чтобы одежда была максимально удобной и стильной", – говорит Андре Тан.
Все вещи в коллекции Wild Spring отличаются необычными дизайнерскими элементами: накладными карманами, нашивками, завязками и прозрачными вставками.
Для поклонников более сдержанных модных решений дизайнер создал линейку монохромных образов в ключевых цветах сезона: пудровом, сером и бежевом, а также в базовых цветах – черном и белом.
Часть детских вещей перекликается со взрослой коллекцией Andre Tan, а это значит, что при желании мама и дочь могут прогуляться в парных образах.
Миссия Andre Tan Kids – воспитывать в детях чувство прекрасного, поэтому очень важно с ранних лет показать им, что подобрать красивый наряд довольно легко. И тогда во взрослом возрасте им не придется платить стилистам за персональный разбор гардероба и консультации по стилю, ведь вкус у них будет в крови,
– добавил Андре Тан.
Модельер также отметил, что коллекция Wild Spring уже представлена в магазинах Andre Tan Kids по всей Украине, а также на сайте andretan.ua. Цены демократичные: готовый образ из юбки и топа или брюк и рубашки обойдется в 888 гривен.
Новая коллекция Andre Tan Kids SS 2021
Андре Тан представил новую коллекцию детской одежды
Андре Тан представил новую коллекцию детской одежды
Андре Тан представил новую коллекцию детской одежды
Андре Тан представил новую коллекцию детской одежды
Андре Тан представил новую коллекцию детской одежды
Поделиться новостью