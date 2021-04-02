Популярный украинский дизайнер Андре Тан представил свою новую коллекцию для детей и подростков Wild Spring. Для создания коллекции Андре Тан применил модные принты, использовал натуральные ткани и представил актуальные фасоны по демократичным ценам.

В пресс-службе отметили, что модельер сделал ставку в весенне-летнем сезоне на актуальные принты: игривый горох, строгую вертикальную полоску, артистический tye dye и заметные пальмовые листья.

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"Современные подростки не хотят носить то, что им навязывают взрослые, поэтому цель бренда Andre Tan Kids – создавать вещи, которые дети выберут сами. Все ткани и фасоны в коллекции подобраны таким образом, чтобы одежда была максимально удобной и стильной", – говорит Андре Тан.

Все вещи в коллекции Wild Spring отличаются необычными дизайнерскими элементами: накладными карманами, нашивками, завязками и прозрачными вставками.

Для поклонников более сдержанных модных решений дизайнер создал линейку монохромных образов в ключевых цветах сезона: пудровом, сером и бежевом, а также в базовых цветах – черном и белом.

Часть детских вещей перекликается со взрослой коллекцией Andre Tan, а это значит, что при желании мама и дочь могут прогуляться в парных образах.

Миссия Andre Tan Kids – воспитывать в детях чувство прекрасного, поэтому очень важно с ранних лет показать им, что подобрать красивый наряд довольно легко. И тогда во взрослом возрасте им не придется платить стилистам за персональный разбор гардероба и консультации по стилю, ведь вкус у них будет в крови,

– добавил Андре Тан.

Модельер также отметил, что коллекция Wild Spring уже представлена ​​в магазинах Andre Tan Kids по всей Украине, а также на сайте andretan.ua. Цены демократичные: готовый образ из юбки и топа или брюк и рубашки обойдется в 888 гривен.

Новая коллекция Andre Tan Kids SS 2021



Андре Тан представил новую коллекцию детской одежды



Андре Тан представил новую коллекцию детской одежды



Андре Тан представил новую коллекцию детской одежды



​Андре Тан представил новую коллекцию детской одежды



​Андре Тан представил новую коллекцию детской одежды