Знаменитый украинский дизайнер и фэшн-эксперт Андре Тан представил лукбук своей новой коллекции SS 2021. Для создания коллекции в новом весенне-летнем сезоне дизайнер обратился к этническим мотивам, используя натуральные ткани.

Наряды из коллекции украинского дизайнера, куда входят легкие льняные платья и комбинезоны, расслаблены шелковые пижамы, брюки-палаццо с высокой посадкой, тонкое кружево, нежные романтические оборки и воланы, выглядят актуально благодаря современному крою и необычным деталям, отметили в пресс-службе Андре Тана.

Смотрите также Украинский дизайнер Андре Тан назвал тренды весны

Творческие люди обращаются к своим корням, истории своей страны или даже отдельного региона, города или села. Именно поэтому своей новой коллекцией "Обновленная ты!" я решил смешать украинское этно и современные тренды. Обратите внимание, как круто играет в образах "бабушкин платок". Это мой любимый аксессуар сезона,

– говорит Андре Тан.

Большинство вещей выполнено из натуральных материалов – льна и хлопка. А вот главным цветом Андре Тан выбрал – белый, как символ обновления.

В представленном лукбуке модели позируют на фоне стогов сена в нежном наряде, держа в руках охапки цветов, багеты и даже стеклянную банку с молоком.

Отдельного внимания в новой коллекции заслуживают аксессуары. Кроме льняного платка с кружевом в коллекции есть белый ободок с бантом, вместительные льняные сумки-шоперы с которыми удобно ходить на пляж или за продуктами, актуальны этим летом клатчи из соломки и ироничная ulublena sumka.

"Название коллекции "Обновленная ты!" предлагает начать сезон с перевоплощения. Мы устали от турбулентности прошлого года, и я хочу подарить всем женщинами страны красоту и надежду на лучшее. Ведь женщина, которая чувствует себя привлекательной, способна изменить мир!",- отметил Андре Тан.

Лукбук весенне-летней коллекции Андре Тана

Весенне-летняя коллекция бренда Андре Тана

Весенне-летняя коллекция бренда Андре Тана

Весенне-летняя коллекция бренда Андре Тана

Весенне-летняя коллекция бренда Андре Тана

Весенне-летняя коллекция бренда Андре Тана