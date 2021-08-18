Андре Тан представил коллекцию платьев и блуз к 30-летию Независимости Украины: фото

Украинский популярный дизайнер Андре Тан использовал Решетиловскую вышивку белым по белому в своей лимитированной коллекции платьев и блуз, которые представит к 30-летию Независимости Украины.

Андре Тан часто поддерживает украинские традиции. Дизайнер внедрил вышивку рукодельниц города Решетиловка, Полтавской области, в изделия бренда Andre TAN.

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Решетиловская вышивка, как известно, выполняется белым нитками по белой ткани и ассоциируется с нежностью и непорочностью женской красоты.

Такая вышивка объединяет в себе от 5 до 7 техник одновременно. В ней применяются ажурные кружева, лішва, вырезка, выкалывание и по-настоящему ювелирные техники "соловьиные глазки" и "зерновой вывод", что делает вещь настоящим произведением высокого искусства.

Платье с Решетиловской техникой вышивки – это национальные мотивы в сочетании с модными трендами. Дизайнер отмечает, что такое изделие станет знаковой вещью в вашем гардеробе. Это без преувеличения лучший подарок для себя и близких в юбилейный год Независимости Украины.

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Изделия с Решетиловской вышивкой белым по белому станут вашей семейной реликвией. Их можно передавать от поколения к поколению, от бабушки, мамы к дочери и внучке. Платья и блуза сшиты из органического льна, а вышивка и завязки с кистями на изделиях из шелковой нити.

Такое изделие можно носить не только по патриотическому поводу. Платье или блуза будет уместной на прогулке, встрече с друзьями или на торжественном ужине в ресторане.



Лимитированная коллекция Андре Тана / Фото из пресс-службы



Лимитированная коллекция Андре Тана / Фото из пресс-службы



Лимитированная коллекция Андре Тана / Фото из пресс-службы



Лимитированная коллекция Андре Тана / Фото из пресс-службы



Лимитированная коллекция Андре Тана / Фото из пресс-службы



Лимитированная коллекция Андре Тана / Фото из пресс-службы