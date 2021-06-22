Для всех выпускниц, которые уже в ожидании праздничного события, знаменитый украинский дизайнер не только показал стильные платья, но и привел несколько примеров актуальных макияжа и причесок.

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Несмотря на то, что в некоторых школах уже состоялись выпускные вечера, в значительной части областей выпускные будут проходить в конце июня и начале июля, поэтому у старшеклассниц еще есть время прислушаться к советам модельера.

По словам Андре Тана, основной тренд в 2021 году – универсальность. Важно, чтобы изделие вы могли носить и после выпускного. Кроме этого, не стоит забывать о правилах дресс-кода, поскольку на вручении диплома он точно есть.
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Как стать королевой выпускного вечера

"Изделия, не имеющие ничего общего с праздником юности и молодости, заменяем изделиями из полупрозрачной ткани или с прозрачными/полупрозрачными вставками", – отметил дизайнер.

Поради на випускний від Андре Тана
Советы для выпускного от Андре Тана / Фото из инстаграма

⁣⁣⠀Комбинезон или комплект жакет + брюки – хит для выпускного вечера. Главное – выбирать минималистичный крой и не перегружать образ. Такие изделия не сильно популярные на выпускном, и если вы примеряете стильный костюм – точно всем запомнитесь.

Поради на випускний від Андре Тана
Советы для выпускного от Андре Тана / Фото из инстаграма

Платье в длине мини лучше выбирать с акцентными рукавами или плечами.

Поради на випускний від Андре Тана
Советы для выпускного от Андре Тана / Фото из инстаграма

"Оставьте немного тайны! Не нужно оголять все сразу. Выбирайте платья с глубоким вырезом на спине или с открытыми плечами", – говорится в инстаграм-посте.

Поради на випускний від Андре Тана
Советы для выпускного от Андре Тана / Фото из инстаграма

Андре Тан заявил, что стразы, вышивку бисером, бахрому и перья лучше оставить для соревнований по латинским танцам. На выпускном гораздо выгоднее будут выглядеть лаконичные платья (не обязательно простого кроя).

Поради на випускний від Андре Тана
Советы для выпускного от Андре Тана / Фото из инстаграма

"Грань между платьем-композицией и ночной рубашкой очень тонкая. Чтобы точно не ошибиться – выбирайте изделие длиной миди. Советую дополнить образ интересным жакетом и аксессуарами", – написал дизайнер.

Поради на випускний від Андре Тана
Советы для выпускного от Андре Тана / Фото из инстаграма

Если вы хотите принтованное платье, то обратите внимание на актуальные в этом году анималистические принты. Такое платье немного тяжелее в стилизации, но вы точно будете в тренде.

Поради на випускний від Андре Тана
Советы для выпускного от Андре Тана / Фото из инстаграма

Макияж на выпускной вечер должен быть легкий, а волосы – не залитые блестящим лаком. Вместо насыщенного макияжа в технике smokey eyes и ярко накрашенных губ, выберите нежную палитру теней, нюдовий блеск или матовую помаду.

Поради на випускний від Андре Тана
Советы для выпускного от Андре Тана / Фото из инстаграма

От различных плетений в этом году также следует воздержаться, так кактакие прически могут легко испортить весь образ. Отдайте предпочтение легким волны, локонам и минималистичным хвостам.

Поради на випускний від Андре Тана
Советы для выпускного от Андре Тана / Фото из инстаграма