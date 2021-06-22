Для всех выпускниц, которые уже в ожидании праздничного события, знаменитый украинский дизайнер не только показал стильные платья, но и привел несколько примеров актуальных макияжа и причесок.

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Несмотря на то, что в некоторых школах уже состоялись выпускные вечера, в значительной части областей выпускные будут проходить в конце июня и начале июля, поэтому у старшеклассниц еще есть время прислушаться к советам модельера.

По словам Андре Тана, основной тренд в 2021 году – универсальность. Важно, чтобы изделие вы могли носить и после выпускного. Кроме этого, не стоит забывать о правилах дресс-кода, поскольку на вручении диплома он точно есть.

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Как стать королевой выпускного вечера

"Изделия, не имеющие ничего общего с праздником юности и молодости, заменяем изделиями из полупрозрачной ткани или с прозрачными/полупрозрачными вставками", – отметил дизайнер.



Советы для выпускного от Андре Тана / Фото из инстаграма

⁣⁣⠀Комбинезон или комплект жакет + брюки – хит для выпускного вечера. Главное – выбирать минималистичный крой и не перегружать образ. Такие изделия не сильно популярные на выпускном, и если вы примеряете стильный костюм – точно всем запомнитесь.



Советы для выпускного от Андре Тана / Фото из инстаграма

Платье в длине мини лучше выбирать с акцентными рукавами или плечами.



Советы для выпускного от Андре Тана / Фото из инстаграма

"Оставьте немного тайны! Не нужно оголять все сразу. Выбирайте платья с глубоким вырезом на спине или с открытыми плечами", – говорится в инстаграм-посте.



Советы для выпускного от Андре Тана / Фото из инстаграма

Андре Тан заявил, что стразы, вышивку бисером, бахрому и перья лучше оставить для соревнований по латинским танцам. На выпускном гораздо выгоднее будут выглядеть лаконичные платья (не обязательно простого кроя).



Советы для выпускного от Андре Тана / Фото из инстаграма

"Грань между платьем-композицией и ночной рубашкой очень тонкая. Чтобы точно не ошибиться – выбирайте изделие длиной миди. Советую дополнить образ интересным жакетом и аксессуарами", – написал дизайнер.



Советы для выпускного от Андре Тана / Фото из инстаграма

Если вы хотите принтованное платье, то обратите внимание на актуальные в этом году анималистические принты. Такое платье немного тяжелее в стилизации, но вы точно будете в тренде.



Советы для выпускного от Андре Тана / Фото из инстаграма

Макияж на выпускной вечер должен быть легкий, а волосы – не залитые блестящим лаком. Вместо насыщенного макияжа в технике smokey eyes и ярко накрашенных губ, выберите нежную палитру теней, нюдовий блеск или матовую помаду.



Советы для выпускного от Андре Тана / Фото из инстаграма

От различных плетений в этом году также следует воздержаться, так кактакие прически могут легко испортить весь образ. Отдайте предпочтение легким волны, локонам и минималистичным хвостам.



Советы для выпускного от Андре Тана / Фото из инстаграма