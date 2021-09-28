Известный украинский дизайнер Андре Тан продолжает делиться советами с украинскими модницами. На этот раз модельер рассказал о нарядах для девушек с размером plus size. Он рассказал, какую верхнюю одежду, обувь и головной убор выбирать в этом сезоне.

В своей заметке в инстаграме Андре Тан подробно рассказал, на какую одежду обратить внимание пышнотелым девушкам. К своей подборке он прикрепил несколько фото, чтобы на примере показать подписчицам, как они выглядят.

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Осенний гардероб plus size

Брючный костюм

Брючный костюм – настоящий маст-хэв на все времена. Андре Тан советует только соблюдать несколько простых правил при его выборе. По его словам, наиболее выгодно на пышных девушках будут выглядеть прямые модели. Стоит обратить внимание на брюки со стрелками или любой другой вертикальной отделкой. Жакет должен быть структурным и хорошо держать форму.



Андре Тан показал осенний гардероб для девушек plus size / Фото из инстаграма дизайнера

Трикотаж

Новые коллекции одежды и обуви, модные веяния в одежде и аксессуарах – следить за новинками фэшн-индустрии удобно, отдыхая возле электрокамина Dimplex. Выбирайте свой электрокамин, чтобы быть в тренде.

"Главное правило трикотажа для девушек plus size – не выбирать свитера и кардиганы крупной вязки. А вот лаконичный трикотаж без лишнего декора станет отличной базой вашего осеннего гардероба. Если есть такая возможность, приобретите джемпер из кашемира", – написал Андре Тан.



Андре Тан показал осенний гардероб для девушек plus size / Фото из инстаграма дизайнера

Женственность

Холодное время года – не повод забывать о женственности. Помните, что юбки и платья в сочетании с осенними грубыми ботинками или сапогами с высоким голенищем выглядят очень стильно. Дизайнер рекомендует выбирать юбку плиссе или любую модель на запах. Также при выборе юбок обращайте внимание на плотные ткани.



Андре Тан показал осенний гардероб для девушек plus size / Фото из инстаграма дизайнера

Верхняя одежда

"Любимый всеми тренч отлично впишется в осеннюю капсулу. Идеальной станет длина ниже середины икры. Пояс подчеркнет талию и создаст силуэт "песочные часы". В выборе пальто нет каких-то жестких ограничений, советую только обходить стороной модель "кокон". Избегайте гипероверсайз, слишком дутые варианты или, наоборот, куцые облегающие куртки", – отметил модельер.



Андре Тан показал осенний гардероб для девушек plus size / Фото из инстаграма дизайнера

Обувь

Андре Тан просит следить, чтобы верх ботильонов и сапог не заканчивался на самом широком месте ваших ног (икр или лодыжек). Сделать их визуально стройнее помогут модели с широким голенищем или свободным верхом.



Андре Тан показал осенний гардероб для девушек plus size / Фото из инстаграма дизайнера

Аксессуары

Разнообразить осенний гардероб помогут однотонные и принтованные платки. Экспериментируйте также со шляпами и шапками, которые выглядят очень стильно.



Андре Тан показал осенний гардероб для девушек plus size / Фото из инстаграма дизайнера