Один из самых выдающихся мужчин в украинском модной индустрии Андре Тан не обошел вниманием романтический праздник День Валентина. Модельер составил подборку образов, в которые девушка может одеться в соответствии с дресс-кодом.

За страницей Андре Тана в Инстаграме следят тысячи модниц, поэтому именно эту платформу он использует, чтобы делиться с украинками советами по стилю.

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Уже в это воскресенье, 14 февраля, нас ждет романтическая атмосфера: валентинки, цветы, поцелуи, походы в кино, признание и признание в любви. Чтобы долго не шевелить мозгами над тем, что надеть, Андре Тан сделал подборку актуальных образов к разным событиям.

Образы на День Валентина от Андре Тана

В ресторан

Андре Тан показал образ оверсайз-рубашки с асимметричным кроем рукава и малиновым кантом из своей коллекции. Сочетать ее дизайнер советует с узкими леггинсами или брюками-сигаретками. По его словам, такой аутфит будет выглядеть нереально красиво и оригинально.



Образы на День Валентина от Андре Тана / Фото из инстаграма

В кино

"Из-за карантина много премьер перенесли. Но целоваться можно под любой фильм! Как насчет джинсовой юбки-карандаша с бахромой? Это просто хит 2021 года. Также добавьте шелковую блузку цвета тоффи. Дополнить образ можно грубыми ботинками на широкой подошве. Ботинки челси также очень хорошо подойдут", – отметил модельер.



Образы на День Валентина от Андре Тана / Фото из инстаграма

На каток или аттракционы

Для такого отдыха точно не подойдут платья и сапоги на каблуках. Анде Тан советует надеть трикотажный комфортный костюм: теплый оверсайз свитер с дизайнерской карманом и брюки-палаццо. Дополнить образ можно кроссовками и теплой панамкой.



Образы на День Валентина от Андре Тана / Фото из инстаграма

В театр

"Дресс-код black tie в театре уже не актуален, а вот правило маленькой сумки играет большую роль (согласитесь, огромные офисные сумки выглядеть странно в зрительном зале). Лучше избегать в образе футуристических принтов и неоновых оттенков. Поэтому это шелковое платье с интересными выточками вам просто необходимо! Не забудьте добавить в образ перловую нить", – написал дизайнер.



Образы на День Валентина от Андре Тана / Фото из инстаграма

В домашней атмосфере

Андре Тан отмечает, что шелковые брюки-палаццо сделают из вас длинноногую лань, а рубашка скроет все недостатки. Кстати, сбалансировать расслабленность костюма при выходе на улицу помогут ботильоны kitten heels и сумка четкой формы.



Образы на День Валентина от Андре Тана / Фото из инстаграма