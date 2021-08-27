На личной странице в инстаграме Андре Тан опубликовал новый пост с важными советами касательно трендовой верхней одежды. Осень – период для жакетов, тренчей и пальто, поэтому дизайнер рассказал, на какие фасоны этого сезона надо обратить особое внимание.

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Кожаный жакет

"Выбирайте немного удлиненную оверсайз модель, чтобы под жакет смог поместиться гольф, рубашка или джемпер. Комбинируйте жакет с полярными по фактуре материалами (деним, шерсть)", – написал дизайнер.



Тренды верхней одежды на осень / Фото из инстаграма Андре Тана

Яркий плащ-дождевик

Осенью модельер советует добавлять фактуры в свой образ, интересный крой или цвет в повседневной образы. Чтобы сбалансировать аутфит, можно совместить его с более структурированными вещами.



Тренды верхней одежды на осень / Фото из инстаграма Андре Тана

Кейп

"Кейп никогда не выходил из моды! Прекрасная нейтральная базовая вещь, которая сочетается как со спортивными брюками, так и с вечерним нарядом. Прекрасная инвестиция в гардероб", – отметил Андре Тан.



Тренды верхней одежды на осень / Фото из инстаграма Андре Тана

Пальто с мягкой линией плеча

Модельер советует поклонницам обращать внимание на длину миди, поскольку это лучший выбор с точки зрения практичности. Мягкая линия придаст женственности и элегантности вашему образу.



Тренды верхней одежды на осень / Фото из инстаграма Андре Тана

Животный принт

Андре Тан отмечает, что животный принт можно надевать в любом проявлении. По его словам, он не выглядит вульгарно, но если вы боитесь выглядеть слишком ярко – выбирайте принты приглушенных оттенков (комбинация черного и белого, песочный цвет).



Тренды верхней одежды на осень / Фото из инстаграма Андре Тана

Кожаный тренч

"Тренч не сдает позиции уже несколько сезонов и постепенно перемещается в категорию базы, но в этом сезоне без кожаного тренча вам просто нельзя выходить из дома! Три слова: женственно, вкусно, оригинально. И, конечно, только длина миди", – заявил дизайнер.



Тренды верхней одежды на осень / Фото из инстаграма Андре Тана