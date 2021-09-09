Андре Тан назвал трендовую обувь осени 2021: интересная подборка

Знаменитый украинский дизайнер и фэшн-эксперт Андре Тан активно рассказывает модницам тенденции нового сезона. Он уже рассказал о самом популярном наряде осени, а сейчас показал своей аудитории примеры трендовой обуви.

Личную страницу в инстаграме Андре Тан превратил в блог с советами для модниц, которые хотят одеваться согласно последним трендам сезона. Дизайнер опубликовал новую серию фото с актуальными примерами модной обуви.

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Трендовая обувь осени 2021

Туфли Мэри Джейн

Андре Тан отмечает, что лодочки или балетки с перепонкой прекрасно сочетаются с лаконичными или даже минималистичными образами и придают ему завершенность. Выглядит такая обувь женственно и очень свежо.



Трендовая обувь осени / Фото из инстаграма Андре Тана

Ботфорты "вторая кожа"

Новые коллекции одежды и обуви, модные веяния в одежде и аксессуарах – следить за новинками фэшн-индустрии удобно, отдыхая возле электрокамина Dimplex . Выбирайте свой электрокамин Dimplex, чтобы быть в тренде.

"Скажу честно, без них в этом сезоне нельзя выходить из дома. Составляя образы, не забывайте о гармонии – выбирайте к ярким и смелым ботфортам нейтральные тона и лаконичные фасоны", – написал дизайнер.



Трендовая обувь осени / Фото из инстаграма Андре Тана



Казаки

Среди сапог казаков актуальны все варианты: на каблуках, без каблуков, цветные, длинные и короткие. Эта обувь превратит ваш образ в стиль кантри или даже бохо. Больше всего Андре Тан любит сочетание таких сапог с женскими платьями.



Трендовая обувь осени / Фото из инстаграма Андре Тана

Сапоги или ботинки на шнуровке

Дизайнер отметил, что маскулинные нотки этой обуви прекрасно сочетаются с женственными элементами гардероба (юбки, воздушные платья, цветочные принты, блузы с рукавами-фонариками).



Трендовая обувь осени / Фото из инстаграма Андре Тана

Сапоги-слоучи

"Прекрасная находка для тех, кто не любит оверсайз, но хочет добавить объем и фактуру в образ. Сочетайте их с нижней одеждой длиной ниже колен", – написал в публикации модельер.



Трендовая обувь осени / Фото из инстаграма Андре Тана