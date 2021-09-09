Андре Тан назвал трендовую обувь осени 2021: интересная подборка
Источник:инстаграм Андре Тана
Знаменитый украинский дизайнер и фэшн-эксперт Андре Тан активно рассказывает модницам тенденции нового сезона. Он уже рассказал о самом популярном наряде осени, а сейчас показал своей аудитории примеры трендовой обуви.
Личную страницу в инстаграме Андре Тан превратил в блог с советами для модниц, которые хотят одеваться согласно последним трендам сезона. Дизайнер опубликовал новую серию фото с актуальными примерами модной обуви.
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Трендовая обувь осени 2021
Туфли Мэри Джейн
Андре Тан отмечает, что лодочки или балетки с перепонкой прекрасно сочетаются с лаконичными или даже минималистичными образами и придают ему завершенность. Выглядит такая обувь женственно и очень свежо.
Трендовая обувь осени / Фото из инстаграма Андре Тана
Ботфорты "вторая кожа"
"Скажу честно, без них в этом сезоне нельзя выходить из дома. Составляя образы, не забывайте о гармонии – выбирайте к ярким и смелым ботфортам нейтральные тона и лаконичные фасоны", – написал дизайнер.
Трендовая обувь осени / Фото из инстаграма Андре Тана
Казаки
Среди сапог казаков актуальны все варианты: на каблуках, без каблуков, цветные, длинные и короткие. Эта обувь превратит ваш образ в стиль кантри или даже бохо. Больше всего Андре Тан любит сочетание таких сапог с женскими платьями.
Трендовая обувь осени / Фото из инстаграма Андре Тана
Сапоги или ботинки на шнуровке
Дизайнер отметил, что маскулинные нотки этой обуви прекрасно сочетаются с женственными элементами гардероба (юбки, воздушные платья, цветочные принты, блузы с рукавами-фонариками).
Трендовая обувь осени / Фото из инстаграма Андре Тана
Сапоги-слоучи
"Прекрасная находка для тех, кто не любит оверсайз, но хочет добавить объем и фактуру в образ. Сочетайте их с нижней одеждой длиной ниже колен", – написал в публикации модельер.
Трендовая обувь осени / Фото из инстаграма Андре Тана