В старт пляжного сезона каждая модница пополняет свой гардероб модным купальником. Этим летом в топе модных позиций появилось несколько видов купальников, которые просто невозможно обойти вниманием.

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Дизайнер Андре Тан на своей личной странице в инстаграме рассказал не только о модных новинках, но и дал ценные советы женщинам с разными типами фигуры.

Модельер рассказал, какие изделия лучше покупать представительницам женского пола с широкими бедрами, широкими плечами, невыраженной талией или низким ростом.

Неон

"Неважно в каком количестве – будь то весь купальник или его отдельные элементы. Настоящий хит-микс разных неоновых оттенков в одном (кстати, все они легко сочетаются между собой). Есть небольшое "но": неон хорошо смотрится лишь на загорелой коже (хотя бы немного)", – отметил дизайнер.

Завязки

Чем больше завязок будет на вашем купальнике, тем лучше, особенно, если речь идет о классическом варианте бикини (тот самый, в котором минимум ткани), но с очень длинными шнурками. Их можно обернуть вокруг талии несколько раз или же попробовать одеть в стиле Кендалл Дженнер – перевернув верх от купальника "вверх ногами", скрестив на груди.

Принт в мелкий цветочек"

"Особенно нежно и женственно будет выглядеть сплошной купальник. Актуальные варианты вы можете подсмотреть у бренда Agua by Agua Bendita", – написал Андре Тан.

Минимализм

Однотонный купальник лаконичного кроя без декоративных элементов этим летом в тренде. Сплошной или раздельный – неважно. Главное, чтобы он был лаконичным и однотонным.



Кроше

"Вязаные или трикотажные купальники возвращаются. Да, это не особо практично (такой купальник будет долго сохнуть и даже может деформироваться в процессе), но это очень красиво. Кстати, верх такого купальника также можно использовать в качестве топа с шортами, юбками, джинсами", – рассказал модельер.



Terry Cloth

Текстура этого купальника может быть разной: напоминать вафельное полотенце, гофрированную бумагу, шелк, который погладили при слишком большой температуре – это все подходит. Однако дизайнер советует помнить, что такая ткань всегда будет визуально немного увеличивать ваши объемы. Актуальные варианты вы можете подсмотреть у бренда Hunza G.

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