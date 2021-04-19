Андре Тан назвал очки, которые подойдут разным формам лица: интересная подборка
Популярный украинский дизайнер Андре Тан решил поделиться очередными полезными советами со своими поклонницами. В сети он опубликовал фотографии, с помощью которых можно определить, какие именно солнцезащитные очки стоит выбрать под свою форму лица.
Источник:Инстаграм Андре Тана
Основная функция солнцезащитных очков – защищать глаза и область вокруг них от вредного воздействия UF-лучей. Впрочем, кроме защиты, очки выступают главным аксессуаром в весенне-летний период.
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С их помощью можно удачно подчеркнуть образ, однако неправильно выбранные очки по форме лица способны не только испортить образ, но и добавить несколько лишних лет.
Как определить форму своего лица?
Завяжите волосы в хвост и, стоя близко к зеркалу, обведите максимально точно контур своего лица на зеркальной поверхности. Для этого используйте помаду, смоченные в крем ватные палочки или мокрое мыло.
Пример определения формы лица / Фото из инстаграма
Украинский модельер Андре Тан опубликовал сообщение, в котором рассказал об очках, подходящих под определенные формы лица. Определившись со своим типом, в дальнейшем вы сможете гармонично составлять образ в соответствии с особенностями своего лица.
Андре Тан отмечает, что очки надо подбирать исключительно под форму своего лица и не гнаться за трендами вслепую. Также он не советует покупать дешевые очки на сомнительных сайтах или в переходах. По словам дизайнера, лучше приобрести брендовые очки с качественными линзами, которые действительно гарантируют защиту глаз от УФ-лучей.
- Полумесяц
"Такие очки я еще называю "стиль Ким Кардашян", ведь она носит эту форму, наверное, всю жизнь. Эта оправа хорошо сочетается со строгими элементами гардероба – костюмом или кожаным жакетом. Подходит для трапециевидного, овального, сердцевидного, треугольного, удлиненного и прямоугольного лица", – отметил дизайнер.
Андре Дан дал ценные советы по выбору очков / Фото из инстаграма
- Квадратные в стиле 70-х
Такие очки по своей эстетике сочетаются со всеми типами одежды и придают структуру образу. По словам Андре Тана, в таких очках можно почувствовать себя голливудской звездой, что скрывается от назойливой прессы, ведь они в буквальном смысле занимают половину лица. Подходят для круглого, треугольного и овального лица.
Андре Дан дал ценные советы по выбору очков / Фото из инстаграма
- Деликатные круглые
"Нейтральная оправа, которая сочетается абсолютно со всем. Благодаря своей миниатюрности она не будет создавать дискомфорт. Подходит для ромбовидной, прямоугольной, удлиненной, квадратной и треугольной формы лица", – говорится в заметке.
Андре Дан дал ценные советы по выбору очков / Фото из инстаграма
- Кошачий взгляд
Эта оправа подходит всем формам лица. Выглядят такие очки очень роскошно, поэтому их смело можно надевать для праздничных событий.
Андре Дан дал ценные советы по выбору очков / Фото из инстаграма
- Авиаторы
"Отличная оправа унисекс. Сами по себе достаточно легкие, но являются яркой деталью образа, поэтому старайтесь не перегружать портретную зону. Также подходит абсолютно всем", – заявил дизайнер.
Андре Дан дал ценные советы по выбору очков / Фото из инстаграма
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