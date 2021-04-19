Популярный украинский дизайнер Андре Тан решил поделиться очередными полезными советами со своими поклонницами. В сети он опубликовал фотографии, с помощью которых можно определить, какие именно солнцезащитные очки стоит выбрать под свою форму лица.

Основная функция солнцезащитных очков – защищать глаза и область вокруг них от вредного воздействия UF-лучей. Впрочем, кроме защиты, очки выступают главным аксессуаром в весенне-летний период.

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С их помощью можно удачно подчеркнуть образ, однако неправильно выбранные очки по форме лица способны не только испортить образ, но и добавить несколько лишних лет.

Как определить форму своего лица?

Завяжите волосы в хвост и, стоя близко к зеркалу, обведите максимально точно контур своего лица на зеркальной поверхности. Для этого используйте помаду, смоченные в крем ватные палочки или мокрое мыло.



Пример определения формы лица / Фото из инстаграма

Украинский модельер Андре Тан опубликовал сообщение, в котором рассказал об очках, подходящих под определенные формы лица. Определившись со своим типом, в дальнейшем вы сможете гармонично составлять образ в соответствии с особенностями своего лица.

Андре Тан отмечает, что очки надо подбирать исключительно под форму своего лица и не гнаться за трендами вслепую. Также он не советует покупать дешевые очки на сомнительных сайтах или в переходах. По словам дизайнера, лучше приобрести брендовые очки с качественными линзами, которые действительно гарантируют защиту глаз от УФ-лучей.

Полумесяц

"Такие очки я еще называю "стиль Ким Кардашян", ведь она носит эту форму, наверное, всю жизнь. Эта оправа хорошо сочетается со строгими элементами гардероба – костюмом или кожаным жакетом. Подходит для трапециевидного, овального, сердцевидного, треугольного, удлиненного и прямоугольного лица", – отметил дизайнер.



Андре Дан дал ценные советы по выбору очков / Фото из инстаграма

Квадратные в стиле 70-х

Такие очки по своей эстетике сочетаются со всеми типами одежды и придают структуру образу. По словам Андре Тана, в таких очках можно почувствовать себя голливудской звездой, что скрывается от назойливой прессы, ведь они в буквальном смысле занимают половину лица. Подходят для круглого, треугольного и овального лица.



Андре Дан дал ценные советы по выбору очков / Фото из инстаграма

Деликатные круглые

"Нейтральная оправа, которая сочетается абсолютно со всем. Благодаря своей миниатюрности она не будет создавать дискомфорт. Подходит для ромбовидной, прямоугольной, удлиненной, квадратной и треугольной формы лица", – говорится в заметке.



Андре Дан дал ценные советы по выбору очков / Фото из инстаграма

Кошачий взгляд

Эта оправа подходит всем формам лица. Выглядят такие очки очень роскошно, поэтому их смело можно надевать для праздничных событий.



Андре Дан дал ценные советы по выбору очков / Фото из инстаграма

Авиаторы

"Отличная оправа унисекс. Сами по себе достаточно легкие, но являются яркой деталью образа, поэтому старайтесь не перегружать портретную зону. Также подходит абсолютно всем", – заявил дизайнер.



Андре Дан дал ценные советы по выбору очков / Фото из инстаграма