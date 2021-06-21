Одежда из плотного денима, прозрачных тканей, или неправильные аксессуары – самые частые ошибки женщин в подборе летнего аутфита. Поэтому Андре Тан проследил, какие именно женские вещи портят весь образ, и разместил их на своей личной странице в инстаграме.

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Модные ошибки летом

Одеваемся некстати

"Если зимой все примерно понимают, какая одежда на работе будет уместной, то летом ситуация меняется кардинально. Кто-то отдает предпочтение пляжным вариантам (короткие рваные шорты и футболки), а кто-то пускает в ход топы с открытыми плечами и широкие юбки", – отметил Андре Тан.



Андре Тан назвал ошибки в летнем гардеробе / Фото из инстаграма

Носим одежду, которая просвечивается на ярком солнце

По словам дизайнера, летом невозможно обойтись без тонких натуральных тканей, коварство которых не стоит недооценивать. Вещи, которые нам при одном свете могут показаться полупрозрачными, на Солнце могут обнажить все, что можно. Надо всегда проверять, как выглядит юбка или платье, встав в ней перед окном в солнечную погоду.



Андре Тан назвал ошибки в летнем гардеробе / Фото из инстаграма

Носим слишком узкое

"Узкая одежда летом – ужасное недоразумение. В ней просто очень жарко! Оставляя тело без дистанции с одеждой, вы лишаете его нормального теплообмена, только способствуя перегреву. Бандажные платья, облегающие юбки и все другие припасенные вещи отправьте на заслуженный отдых. В моде свободные силуэты и оверсайз", – рассказал модельер.



Андре Тан назвал ошибки в летнем гардеробе / Фото из инстаграма

Носим джинсы из плотного денима

Андре Тан не советует носить одну и ту же пару джинсов и зимой, и летом, ведь в темно-синем дениме в теплое время года можно просто "свариться". Он также рассказал, что выглядят в образе они тяжело, поэтому стоит на замену плотным джинсам подобрать брюки из льна или просторные кюлоты.



Андре Тан назвал ошибки в летнем гардеробе / Фото из инстаграма

Подбираем неправильные аксессуары

"Здесь я имею в виду сумки с ручкой в форме цепи, а также массивные кольца и ожерелья – они сильно нагреваются на солнце, и носить их становится просто невыносимо. Приберегите их к осени! Предлагаю заменить на натуральные металлы, нитку жемчуга или хендмейд украшения", – посоветовал дизайнер.



Андре Тан назвал ошибки в летнем гардеробе / Фото из инстаграма

Ошибаемся с обувью и недооцениваем важность педикюра

"К подбору обуви летом нужно относиться тщательно, иначе все лето будете обклеивать ноги пластырями. Запомните, офисный дресс-код не одобряет ваши любимые вьетнамки. Идеальным вариантом обуви для рабочих будней летом станут лоферы или туфли на kitten heel. Помните, что педикюр летом необходимо делать чаще: агрессивная внешняя среда и ухоженная кожа ног практически несовместимы", –рассказал Андре Тан.



Андре Тан назвал ошибки в летнем гардеробе / Фото из инстаграма