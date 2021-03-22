Знаменитый украинский дизайнер и фэшн-эксперт Андре Тан любит делиться с поклонниками ценными советами по выбору одежды. Дизайнер опубликовал вторую часть трендового наряда, который станет особенно популярным этой весной.

Один из самых выдающихся мужчин в украинской модной индустрии Андре Тан хорошо разбирается в трендах, поэтому решил составить для модниц еще одну подборку наряда, который будут хотеть примерить на себе все этой весной.

К теме Украинский дизайнер Андре Тан назвал тренды весны

Модельер отмечает, что мимолетные тренды не должны "уничтожать" ваш стиль. По его словам, стоит вдохновиться 2 – 3 трендами сезона и внести свои фишки в свой гардероб.

Тренды весны от Андре Тана

Активные плечи

Подплечники сделают деликатных дам еще более женственными – контраст с бедрами сделает талию тоньше. Не бойтесь экспериментировать! Можно выбрать не слишком массивный вариант, а лишь мягкую подкладку внутри по линии плеч.



Тренды весны от Андре Тана / Фото из инстаграма

Loungewear

"Этот невероятный стиль домашней роскоши дарит окружающим впечатление, будто вы не собирались 3 часа. Выбирайте этот наряд на работу, прогулку и даже на вечеринку. Главное выбрать плотный шелк свободного кроя", – пишет дизайнер.



Тренды весны от Андре Тана / Фото из инстаграма

Драпировка

По словам модельера – это простой, но очень интересный элемент гардероба, а также отличный шанс скорректировать фигуру и расставить правильные акценты. Если у вас в гардеробе есть неактуальная вещь – попробуйте оживить ее, добавив драпировку самостоятельно. Сделать это очень просто.



Тренды весны от Андре Тана / Фото из инстаграма

Цвет жвачки

Розовые оттенки варьируются от светлых до темных, но за общий тон отвечает классический бабл-гам. Сумки такого оттенка тоже выглядят очень "вкусно".



Тренды весны от Андре Тана / Фото из инстаграма

Маска

"Этот тренд приклеился к нам надолго. И здесь все на ваш вкус! Главное, будьте здоровы и stay positive", – написал Андре Тан.



Тренды весны от Андре Тана / Фото из инстаграма