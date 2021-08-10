Знаменитый украинский модельер Андре Тан опубликовал новое сообщение со стильными советами для будущего сезона. В последний месяц лета все модницы начинают активно готовиться к осени, поэтому дизайнер назвал модные тенденции, которые будут больше всего преобладать среди других элементов гардероба.

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Новое сообщение, которое Андре Тан опубликовал на своей личной странице в инстаграме, посвятил трендам осени 2021.

Облегающие bodycon платья по фигуре

"Облегающие платья, как у семейства Кардашян вернулись. Выбирайте плотные платья длиной мини или миди. Советую комбинировать с грубой обувью для уравновешивания образа. И не забывайте о вырезах – это настоящий хит", – говорится в заметке.



Тренды осени 2021 / Фото из инстаграма

Юбки мини

Юбки мини начали понемногу набирать обороты летом, однако осенью они точно войдут в список трендовых вещей. Дизайнер советует обратить внимание на принты "шахматная клетка", "ромбы", "полоска". Не бойтесь сочетать юбки с цветными колготками или леггинсами.



Тренды осени 2021 / Фото из инстаграма

Романтические блузы

Банты, рукава-буфы, рукава-фонарики и подплечники – must have этой осени. Уравновесить романтичность в образе поможет деним или маскулинный низ.



Тренды осени 2021 / Фото из инстаграма

Монограммы

"Логотипы вернулись снова, но теперь уже в более современной вариации. Показали их в своих коллекциях бренды Versace, Fendi, Balmain и Burberry. Также стоит обратить внимание на трендсеттер Marine Serre – их узнаваемые логотипы-полумесяцы будут видны издалека", – отметил дизайнер.



Тренды осени 2021 / Фото из инстаграма

Бра-топы

Этот тренд не теряет свою актуальность уже несколько лет. В холодное время года надевайте шелковые топы и бюстгальтеры прямо поверх оверсайз-джемперов и платьев, или комбинируйте с полупрозрачными лонгсливами, надевая их поверх.



Тренды осени 2021 / Фото из инстаграма

Платки как головной убор

Самой стильной альтернативой ненавистным шапкам становятся косынки из плотных материалов. Вдохновляйтесь показами Max Mara, Versace и Dior.



Тренды осени 2021 / Фото из инстаграма

Лавандовый цвет

"Одним из ключевых цветов осени и зимы станет лавандовый, который легко комбинируется со сдержанной ахроматической палитрой и отлично дополнит нейтральные оттенки", – отметил Андре Тан.

Он также подчеркнул, что актуальным будет морской синий оттенок, желтый, зеленый (как у Bottega Veneta), яркая фуксия, терракотовый, темно-фиолетовый, серо-голубой.



Тренды осени 2021 / Фото из инстаграма