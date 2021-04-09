Известный украинский модельер делится не только модными тенденциями, но и ценными советами. В своем инстаграме Андре Тан опубликовал очередное сообщение, которое привлекло внимание модниц. Дизайнер на примерах решил показать, какие базовые сумки и обувь должны быть в гардеробе каждой модницы.

Каждый сезон знаменитые дизайнеры предлагают красоткам новые коллекции одежды и аксессуаров, которые помогут всегда выглядеть великолепно. Впрочем Андре Тан решил рассказал поклонникам о базовых сумках и обуви.

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Кроме трендовых вещей, мода на которые скоротечная, дизайнер советует обратить внимание на базовые элементы гардероба, которые будут актуальны вне времени.

Базовые сумки

"Эту троицу я называю "и в пир, и в мир, и к добрым людям": шоппер, клатч и кросс-боди. Почему? В шоппер влезет и ноутбук, и бутерброд – идеальный спутник для походов на работу или поездок за город на выходные. Клатч-сумка без ручек для вечерних выходов в ресторан или на свадьбу подруги. Кросс-боди должна быть среднего размера, структурированная и обязательно с длинным ремнем, который позволит носить ее и как на плече, так и через плечо", – отметил дизайнер.



Андре Тан назвал базовые сумки и обувь / Фото из инстаграма



Андре Тан назвал базовые сумки и обувь / Фото из инстаграма



Андре Тан назвал базовые сумки и обувь / Фото из инстаграма

Базовая обувь

Андре Тан пишет, что новая обувь – как лекарство, а на лекарствах не экономят. Дизайнер рассказал о базовом списке, без которого модницам не обойтись.

– Лодочки подходят и на работу, и на ужин в ресторан. Каблук от 5 до 10 см. Выбирайте бежевые лодочки, ведь они подходят под все.

– Босоножки. Выбирайте для базы модели с тонкими ремешками, но если не любите открывать пальцы – присмотритесь к модели "Мэри Джейн".

– Кроссовки / кеды / сникерсы покупайте обязательно светлые, и найдите баланс между удобством и женственностью.

– Босоножки (на каблуке 3 см) / сандалии.

– Лоферы / оксфорды / монки / дерби / броги.

– Челси / милитари.

– Ботильоны / сапоги / ботинки.

Дизайнер отмечает, что всё из этих списков должно быть в нейтральных оттенках (черный, серый, белый, молочный, шоколадный, оттенки коричневого).



Андре Тан назвал базовые сумки и обувь / Фото из инстаграма



Андре Тан назвал базовые сумки и обувь / Фото з инстаграма