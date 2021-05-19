Андре Тан всегда делится со своими сторонниками ценными советами. В последнем сообщении на своей личной странице в инстаграме он обратил внимание на ошибки, которые допускают девушки в выборе одежды на работу.

Смотрите также Тренд сезона – леггинсы со штрипками: как их носят инстаграм-модницы

Модельер привел примеры в картинках, чтобы его поклонницы на практике увидели, как воплотить его советы.

"Куцые" жакеты

"Отличный способ попасть прямо в нулевые. У каждой вещи есть срок годности, и устаревший фасон не скроешь. Заменяем удлиненными двубортными пиджаками и блейзерами прямого кроя. И попробуйте наконец клеточку или гусиную лапку!" – написал дизайнер.



Модные советы Андре Тана / Фото из инстаграма



Брюки с низкой посадкой

Дизайнер отметил, что низкая посадка мало кого украшает. Замените их штанами со средней посадкой на талии. Не забывайте про разрезы, ведь они сейчас хит сезона.



Модные советы Андре Тана / Фото из инстаграма

Юбки и платья неактуальной длины

"Миниюбки в офисе неуместны. Выбирайте юбки, которые закрывают коленную чашечку. Длина-миди. Такие юбки и платья точно будут на пике популярности еще несколько лет", – написал Андре Тан.



Модные советы Андре Тана / Фото из инстаграма



Прозрачные блузы и топы

По словам модельера, любая прозрачная и полупрозрачная одежда нарушает все правила офисного дресс-кода, даже если сверху вы наденете пиджак. Ваша базовая рубашка должна быть плотной и закрывать все, что нужно.



Модные советы Андре Тана / Фото из инстаграма



Большое количество трикотажа

Также дизайнер отметил, что типичная ошибка в офисном дресс-коде – это большое количество трикотажа. Дозировано можно включать трикотажные элементы в рабочие комплекты: кардиган, водолазка, свитер или топ – вот основной набор, который можно смело носить на работу. Главное – не все сразу.



Модные советы Андре Тана / Фото из инстаграма



Балетки

"Сейчас столько удобной и стильной обуви, что грех так уродовать свои ноги и походку. Чем заменить? Да чем угодно! Туфли, броги, лоферы, монки. Если балетки намертво запали вам в душу, выбирайте с заостренным мысом и без всяких бантиков и стразов", – заявил Андре Тан.



Модные советы Андре Тана / Фото из инстаграма



Устаревшие украшения

"Советское золото, серьги-кисточки, украшения с перьями, яркая массивная бижутерия, блестящие украшения со стразами, с россыпью камней – категорическое нет! Уместны только базовые лаконичные украшения: золото, серебро, розовое золото. Возможна и бижутерия, но из натуральных материалов – такие изделия должны быть маленькими, неброскими и стильными", – отметил модельер.



Модные советы Андре Тана / Фото из инстаграма