Андре Тан и Катя Осадчая во второй раз представили совместную коллекцию: впечатляющий наряд

Один из самых известных украинских дизайнеров Андре Тан создал вторую коллекцию одежды совместно с телеведущей Екатериной Осадчей. Осеннюю коллекцию украшают цветочные орнаменты по мотивам работ знаменитых украинских художниц Татьяны Яблонской и Марии Примаченко.

В осеннюю капсулу под названием Timeless вошли уютные свитера с высоким горлом, трикотажные брючные костюмы и кардиганы на больших пуговицах, элегантные платья и юбки.

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В коллекцию также вошли головные уборы: кепи, обруч с бантом и капор — знаковые аксессуары в гардеробе Кати Осадчей. Это простые вещи, которые легко сочетаются между собой и будут актуальны много лет, не зависимо от трендов. Цвета коллекции также вне времени: белый, серый и оттенки бежевого. Большое внимание Андре и Катя уделили материалам, выбрав нежный шелк и мягкий кашемир.

Во второй коллекции представлен авторский принт: на платьях и свитерах нанесены мальвы и васильки с картин Татьяны Яблонской и Марии Примаченко.

"Начиная работу над нашей новой совместной коллекцией, мы решили обратиться к творчеству двух украинских художниц: Татьяны Яблонской и Марии Примаченко. Принты на одежде созданы по мотивам их картин. Каждый цветок в рисунке имеет свое значение. Василек в украинской традиции – это символ верности, скромности и душевной красоты, а мальва – любви к родной земле и наследию предков. Украинские женщины вышивали эти цветы на рубашках, как обереги", – рассказывает Андре Тан.

Совместная коллекция Андре Тана и Кати Осадчей / Фото из инстаграма знаменитостей

Катя Осадчая рассказала, что в новой коллекции они объединили спортивные элементы и изысканные материалы, создали баланс между модой и комфортом.

Зимой я делаю ставку на те вещи, в которых буду чувствовать себя удобно и тепло во время перелетов и командировок, прогулок с детьми и встреч с друзьями. В нашей коллекции Timeless вы найдете универсальные вещи, подходящие для всех этих случаев, ведь современной женщине иногда не хватает времени на переодевание,

– делится Катя Осадчая.

На новую коллекцию уже отреагировали украинские знаменитости. Танцовщица Илона Гвоздева отметила, что коллекция создана в ее любимых цветах, а телеведущая Лилия Ребрик написала, что наряд выглядит просто роскошно. Свои восторженные отзывы в комментариях также оставили дизанер Катя Сильченко и теннисистка Элина Свитолина.

Совместная коллекция Андре Тана и Кати Осадчей / Фото из инстаграма знаменитостей

Совместная коллекция Андре Тана и Кати Осадчей / Фото из инстаграма знаменитостей

Совместная коллекция Андре Тана и Кати Осадчей / Фото из инстаграма знаменитостей

Совместная коллекция Андре Тана и Кати Осадчей / Фото из инстаграма знаменитостей

Совместная коллекция Андре Тана и Кати Осадчей / Фото из инстаграма знаменитостей

Совместная коллекция Андре Тана и Кати Осадчей / Фото из инстаграма знаменитостей

Совместная коллекция Андре Тана и Кати Осадчей / Фото из инстаграма знаменитостей