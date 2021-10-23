На презентацию осенней капсулы "Timeless" Катя Осадчая пришла в бежевом платье в цветочный принт. Ее образ дополнял удлиненный кардиган и стильный головной убор – кепи. Дизайнер Андре Тан примерил белую базовую футболку и молочный костюм.

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Поддержать свою звездную жену пришел шоумен Юрий Горбунов. На презентацию новой коллекции пришли многие знаменитости, среди которых спортсменка Анита Луценко, тренер "Взвешенные и счастливые" Марина Боржемская, модель и победительница конкурса "Мисс Украина 2018" Вероника Дидусенко, телеведущая и журналистка Полина Неня и модель Кристи Пономарь.



Презентация коллекции Андре Тана и Кати Осадчей / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Презентация коллекции Андре Тана и Кати Осадчей / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Презентация коллекции Андре Тана и Кати Осадчей / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В осеннюю капсулу под названием Timeless вошли уютные свитера с высоким горлом, трикотажные брючные костюмы и кардиганы на больших пуговицах, элегантные платья и юбки.

Во второй коллекции представлен авторский принт: на платьях и свитерах нанесены мальвы и васильки с картин Татьяны Яблонской и Марии Примаченко.

"Для нас было важно, чтобы в кашемире были и мальвы, васильки и различные цветы. Моя бабушка всегда говорила, что это от сглаза. Также для меня было важно, чтобы одежду можно было надеть через 4, 5 и 10 лет. Поэтому в первую очередь было взято бежево-белый, бежевый и цвет сладкой кукурузы. Мы еще сделали принт на шелке и использовали не только кашемир, но и экоматериал", – отметил Андре Тан.

В коллекцию также вошли головные уборы: кепи, обруч с бантом и капор – знаковые аксессуары в гардеробе Кати Осадчей. Это простые вещи, которые легко сочетаются между собой и будут актуальны много лет, независимо от трендов.



Презентация коллекции Андре Тана и Кати Осадчей / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Презентация коллекции Андре Тана и Кати Осадчей / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В эксклюзивном комментарии журналистам 24 канала дизайнер Андре Тан рассказал о нескольких важных критериях, которые помогут стильно выглядеть этой осенью.

"Что касается обуви, то это квадратный нос, но в кроссовках узкий нос. Что касается одежды, то в этом сезоне модная завышенная линия талии, но весной она будет супернизкой и все-таки одежда оверсайз. Оверзайз пиджаки, оверсайз с широкими брюками – сейчас хит сезона", – рассказал дизайнер.

Андре Тан не обошел вниманием антитренды, которые часто портят общий образ, и заявил, что модными уже давно перестали быть облегающие рубашки, поэтому их следует заменить.