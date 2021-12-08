Анаконда перевоплотилась в принцессу: Дарья Билодид стала репортером "Светской жизни"

Украинская дзюдоистка, бронзовая призер Олимпийских игр 2020 года Дарья Билодид стала на этой неделе репортером популярной программы "Светская жизнь". Знаменитость примерила нежный образ принцессы.

Дарью Билодид в спортивном мире сравнивают с анакондой, когда она обвивает своими ногами соперника и делает удушающий прием во время схваток. С названием "Анаконда" даже вышел документальный фильм о чемпионке Европы.

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Все чаще девушка появляется на светских вечеринках в роскошных образах, снимается для модных глянцев и рекламных брендов. Недавно блондинка стала светским репортером и примерила нежное платье от украинского дизайнера Оксаны Мухи.

"Вчера был мой дебют в роли ведущей на премьере ленты о принцессе Диане – "Спенсер". Я стала на один день звездным репортером и взяла интервью у троих звездных гостей. Было действительно волнительно, потому что я привыкла давать интервью, а не брать. Но это был невероятный опыт, мне очень понравилось. У меня был образ принцессы, который уместно подходит к фильму", – написала Дарья Билодид.

В инстаграм-посте "Светской жизни" появились стильные фото спортсменки со звездными гостями.

Образ Дарьи Билодид

Знаменитость надела невесомое пудровой платье со спущенными рукавами и выделенным корсетом от дизайнера Оксаны Мухи. Стоит такое платье на сайте 12 500 гривен.

Образ Дарии дополнили серебристые минималистичные босоножки. Особой изюминкой аутфита стала блестящая диадема. Красавица позировала перед камерами с нежным макияжем.

Дарья Билодид стала светским репортером / Фото из инстаграма

Дарья Билодид стала светским репортером / Фото из инстаграма

Дарья Билодид стала светским репортером / Фото из инстаграма

