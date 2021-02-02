Американская актриса Аманда Сейфрид, которая осенью родила второго ребенка, появилась на обложке модного глянца The Sunday Times Style и снялась в чувственной фотосессии.

Источник: 24 канал

35-летняя актриса часто снимается для модных изданий. Самые яркие фотосессии были для глянцев Vogue, Glamour, Vs.Magazine, W magazine и для популярного американского издания People.

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В новой чувственной фотосессии Аманда Сейфрид доказала всем, что может обыграть любой образ и выглядеть в нем необычно и гармонично. Стилистом съемки стал Ренато Кампора.

Популярная актриса позировала для глянца в белом гольфе и жакете с позолоченными пуговицами и джинсах. Визажисты сделали знаменитости нежный макияж, накрасив губы персиковой помадой.

На других кадрах для глянца Аманда позировала в золотистом объемном платье в складки, костюме Balmain с габаритными плечами и нежном бежевом платье с кружевом. Актриса также предстала на фото в ярком оранжевом свитере с вышитыми цветами.

Аманда Сейфрид снялась в фотосессии / Фото из инстаграма @art8amby

Аманда Сейфрид снялась в фотосессии / Фото из инстаграма @art8amby

Аманда Сейфрид снялась в фотосессии / Фото из инстаграма @art8amby

Аманда Сейфрид снялась в фотосессии / Фото из инстаграма @art8amby

Аманда Сейфрид снялась в фотосессии / Фото из инстаграма @art8amby