Мировую известность озера Комо часто объясняют "эффектом Клуни". После того, как актер приобрел любимое место отдыха – виллу Олеандра, присутствие знаменитости в маленьком городке Лальо вызвало интерес и способствовало развитию туризма.

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В 2017 году Амаль и Джордж Клуни после рождения двойняшек впервые провели отпуск на озере Комо, и с тех пор часто приезжают на отдых в Италию.

Накануне папарацци подстерегли влюбленных супругов в одном из ресторанов на берегу озера Комо. Амаль и Джордж до сих пор сохраняют любовь и пылкую страсть друг к другу, поэтому часто собираются на свидания. Они являются одними из самых известных жителей на Комо, поэтому каждый выход супругов привлекает немало внимания.

Вечером, после того, как знаменитая пара выходила из ресторана Il Gatto Nero фотографы успели сделать несколько кадров в их роскошных образах.

На свидание с мужем Амаль надела синее атласное платье на тонких бретелях длины миди, которое удачно подчеркнуло ее зону декольте и стройную фигуру. Платье достаточно легкое, поэтому в теплое время года оно станет прекрасной находкой для посещения ресторанов, вечеринок или просто прогулок.

Знаменитость оставила свои вьющиеся волосы распущенными, а на лицо нанесла румяна и розовую помаду. На выходе из ресторана Джордж щеголял в черном костюме, дополнив свой образ драгоценными часами.



Джордж и Амаль Клуни на свидании / Backgrid



Джордж и Амаль Клуни на свидании / Backgrid