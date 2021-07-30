Алла Костромичева показала нежный образ в белом платье: фото

Украинская модель Алла Костромичева недавно снялась для украинского глянца Buro 24/7. Знаменитость решила поделиться с поклонниками в сети серией красивых кадров в белом платье.

35-летняя телеведущая популярного реалити-шоу "Топ-модель по-украински" опубликовала на своей личной странице в инстаграме сообщение о позитивном мышлении. За страницей знаменитости следит 1 миллион пользователей, поэтому ее слова нашли отклик во многих читателях.

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"Мне кажется, суть позитивного мышления в том, чтобы в любом состоянии находить ресурс. Даже если это усталость, зависть или злость. Вчера было просто множество вопросов о том, как жить, если все показатели на нуле. Дно существует именно для того, чтобы от него можно было оттолкнуться. Отчаиваться нет никакого смысла – это тупик", – написала Алла.

В публикации она отметила, что если хочется только плед и какао, то на несколько дней себе это можно позволить, но потом все равно надо спросить себя: "На что у меня есть силы?". Вероятно, именно в ответе на вопрос вы найдете запас энергии для изменений.

"Найдите то, что вас раздражает, и используйте это назло врагам или на радость маме", – отметила Костромичева.

Образ Аллы Костромичевой

Знаменитость позировала в фотостудии в белом платье, которое состояло из плиссированной юбки и элегантного верха с V-образным вырезом. Стройную талию подчеркивал белый пояс.

Образ звезды дополняли бежевые туфли-лодочки на высоком каблуке и коричневая сумка-клатч. Стилисты собрали длинные волосы Аллы и завязали в хвост, а визажисты сделали на лице максимально естественный макияж.



Элегантный образ Аллы Костромичевой / Фото из инстаграма



Элегантный образ Аллы Костромичевой / Фото из инстаграма