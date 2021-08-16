35-летняя знаменитость может похвастаться перед своей 1-миллионной аудиторией роскошной фигурой. Знаменитость предстала перед фотографом Русланом Пукшиным в трендовом длинном платье в ботинках, продемонстрировав тонкую талию и плоский живот.

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В начале лета длинноволосая красавица поразила фанатов изменением прически. Алла решила некоторое время походить с афрокосичками. Недавно модель уже их расплела, однако на опубликованных кадрах появилась с недавней прической.

Образ Аллы Костромичовой

Манекенщица для фотосессии выбрала длинное платье белого цвета от украинского дизайнера Татьяны Чумак. Платье вышито из крапивы и стоит на сайте 14 500 гривен. Оно оснащено трендовыми вырезами на талии, обнаженной спиной и квадратными дырками на рукавах и юбке.

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Стильный образ Алла соединила с черными ботинками. Перед фотографом модель предстала с афрокосичками, демонстрируя различные позы. Образ знаменитости завершили золотистые тени и нюдовая помада на губах.

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Текст публикации Аллы Костромичовой:

Мне часто пишут, какая я идеальная и как у меня все так волшебно получается, но правда в том, что за этим нет душевного баланса. Мне интересно, на планете есть хотя бы один истинно счастливый блоггер?

В плане социальных сетей у меня уникальное комбо перфекционизма с обесцениванием. Весь контент, который я создаю, кажется мне непригодным, а блоггеры, которые постят бытовуху, кажутся пустяковыми.

До сих пор переступаю через себя, когда выставляю еду в сториз. И даже когда у меня в жизни происходит какая-то красота, я думаю, что это вообще никому не интересно и где-то в будущем будет лучшее и более удобное время и обстоятельства, чтобы рассказать вам о своей жизни.