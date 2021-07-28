Алессандра Амбросио снялась в роскошной фотосессии для Vogue Mexico: удивительные кадры

40-летняя знаменитая бразильская супермодель Алессандра Амбросио поразила сеть безупречными образами, которые она примерила для фотосессии мексиканского глянца Vogue. Супермодель также предстала на обложке глянца в роскошном аутфите.

Известная модель приучила своих поклонников к соблазнительным кадрам в купальнике. Бразильянка часто путешествует, поэтому радует фанатов своей стройной фигурой и красивыми формами.

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На этот раз Амбросио предстала в ином образе. Звезда популярного бренда Victoria's Secret

стала главной героиней мексиканского глянца. Модель примерила стильный наряд самых известных брендов и продемонстрировала на себе осенние тенденции. Алессандра надела длинные платья, элегантные костюмы, жакеты и брюки.

Стилисты собрали волосы манекенщицы в пучок, а визажисты подчеркнули веки черными тенями и массивными стрелками.

Fashion-фотограф Эмма Самертон сняла для манекенщицы 3 обложки. На одной из них знаменитость позировала в черном лакированном бра, штанах клеш и классическом жакете. Для другого кадра она примерила короткое велюровое платье с рукавами-фонариками. Образ дополняли черные высокие сапоги.

На третьей обложке звезда позировала в черном нижнем белье и длинном платье в сеточку. 40-летняя модель продемонстрировала свои длинные ноги и стройную талию.

Все кадры с фотосессии сделаны в черно-белом стиле. Горячая бразильянка не только примеряла красивый наряд и предстала перед камерой фотографа в отличных позах, но и не постеснялась оголить грудь, правда, прикрыв их руками.

Обложки глянца для Vogue Mexico



Фотосессия Алессандры Амбросио для Vogue Mexico



Фотосессия Алессандры Амбросио для Vogue Mexico



Фотосессия Алессандры Амбросио для Vogue Mexico



Фотосессия Алессандры Амбросио для Vogue Mexico



Фотосессия Алессандры Амбросио для Vogue Mexico