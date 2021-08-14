Алессандра Амбросио следит за модными трендами, и если собирается на светское событие, всегда делает ставку на стильные вещи. Знаменитость достаточно высокая, поэтому если к платьям она надевает каблуки, ее образ не оставляет равнодушным никого.

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Ее рост, стройная фигура и красота до сих пор обеспечивают манекенщице рекламные контракты и съемки для глянца. Алессандра Амбросио в свои 40 лет может похвастаться одной из самых длинных карьер в модельном бизнесе.

Недавно в Калифорнии состоялось торжественное открытие лофта, а в списке известных приглашенных гостей оказалась бразильянка Алессандра Амбросио.

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На светское событие модель надела трендовое платье лета. Сейчас суперпопулярные платья с вырезами на талии и спине, поэтому знаменитость воспользовалась модной тенденцией, примерив для праздничного события длинное шелковое платье зеленого цвета длины макси.

Платье украшено глубоким вырезом в зоне декольте и длинными рукавами, которые добавили ему особой эффектности. Дизайнеры создали наряд со своеобразным кольцом, к которому крепился материал с двумя глубокими вырезами на талии и животе.

К такому роскошному платью Алессандра подобрала белые босоножки на завязках и сумку песочного цвета с ручкой, обшитой камнями.

Длинные волосы модель уложила в легкие локоны, напоминающие мокрый эффект, взгляд знаменитость подчеркнула черными стрелками, а губы нарисовала коричневой помадой. Довершением образа стала длинная серьга, минималистичная цепочка на шее и перстни.



Волшебный образ Алессандры Амбросио / Фото с инстаграма



Волшебный образ Алессандры Амбросио / Фото с инстаграма