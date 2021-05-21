Алессандра Амбросио показала стильные вещи, которые могут освежить ваш летний гардероб

Знаменитая супермодель Алессандра Амбросио показала идеальный образ для жаркого дня в городе. Знаменитость попала в объективы папарацци в аутфите, который каждая модница может легко повторить.

Известная бразильская модель прогулялась по солнечному Лос-Анджелесу в образе, который составила из базовых элементов гардероба.

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Своим новым выходом на рабочую встречу 40-летняя модель напомнила о тренде сочетания белого топа с белой рубашкой.

Образ Алессандры Амбросио

Звезда бельевого бренда Victoria's Secret надела белый топ, который дополнила сверху рубашкой белого цвета с укороченными рукавами. Звезды стритстайла сейчас активно используют в своих образах рубашки размера оверсайз, поскольку именно такие элементы гардероба разных цветов в весенне-летний период считаются трендовыми.

Свой аутфит знаменитость дополнила голубыми mom-джинсами на высокой посадке и черным ремнем с серебряной пряжкой Hermès. Среди обуви Алессандра отдала предпочтение белым вьетнамкам на каблуках.

Стильный look модель дополнила молочной сумкой Hermès Kelly, которая стоит более 900 тысяч гривен. Амбросио довершила образ коричневыми солнцезащитными очками, серебряным часами, золотистыми браслетами, кольцами, серьгами и цепочкой.



Алессандра Амбросио показала стильный образ / Фото с инстаграма



Алессандра Амбросио показала стильный образ / Фото с инстаграма