Эффектная супермодель Алессандра Амбросио любит демонстрировать своим поклонникам идеальное загорелое тело в купальниках, впрочем этот раз продемонстрировала обольстительное платье с вырезами на талии.

Звезда Victoria's Secret обожает путешествия, поэтому почти все свое свободное время проводит в солнечных и теплых странах.

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Сейчас 39-летняя бразильская супермодель Алессандра Амбросио отдыхает на Фернандо де Норонья – на одном из вулканических островов, расположенных в 350 километрах от побережья Бразилии.

Новое место отдыха Амбросио – настоящий рай для любителей дайвинга, серфинга и настоящих ценителей природы. Самый белый остров архипелага, куда именно прилетела супермодель, насчитывает множество безупречных пляжей с хрустальной водой, кораллов, дельфинов, омаров и разноцветных тропических рыб.

В своем инстаграме звезда опубликовала несколько безупречных кадров, сделанных на фоне колокольни и скал, которые омывает Атлантический океан. Алессандра Амбросио надела платье длины миди сексуального кроя. Вырезы на талии с обеих сторон элегантно переплетены на животе, а спина платья остается открытой.

Знаменитость позировала на кадрах босиком. Она распустила волосы, а ее образ украшали минималистичные серьги и накрашенные красной помадой губы. Потрясающие кадры супермодели собрали более 50 тысяч лайков.

"Будь спокойным. Закрой глаза и познай покой. Дыши легко. Увидь себя и познай мир", – подписала фотографию Амбросио.



​Алессандра Амбросио надела самое сексуальное платье / Фото с инстаграма



​Алессандра Амбросио надела самое сексуальное платье / Фото с инстаграма



​Алессандра Амбросио надела самое сексуальное платье / Фото с инстаграма