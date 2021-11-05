Модель за последние годы не пропускает благотворительный вечер amfAR. В предыдущие годы он проводился в Каннах и Венеции, а вечером 4 ноября собрал всех знаменитостей в Лос-Анджелесе.

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Бразильская манекенщица пришла на светское мероприятие со своим возлюбленным Ричардом Ли. Влюбленные сразу привлекли к себе внимание фотографов, поскольку Алессандра, как всегда, выбрала для себя роскошный наряд, который идеально подчеркнул ее стройную фигуру. Все платья ливанского дизайнера выглядят просто великолепно, поэтому платье из прозрачного материала, усеянное кристаллами, не стало исключением.

Образ Алессандры Амбросио

Алессандра любит стильно одеваться, следит за модой, поэтому выбрала для себя платье с новой коллекции весна – лето 2021. Длинное изделие на бретелях с глубоким разрезом добавило образу сексуальности. Дизайнер добавил платью особую изюминку. К бретелям он прикрепил массивные наплечники с ниспадающей тканью. Все платье украшено маленькими и большими кристаллами, которые расшиты по всему платью.

На презентации коллекции модель представляла это платье с драгоценным кейпом из кристаллов, впрочем, Амбросио надела лишь платье. Свой аутфит она дополнила молочными босоножками. Волосы манекенщица заплела в пучок, а на лице сделала нежный макияж. Эффектный выход бразильской модели дополнили драгоценные серьги.



Аллесандра Амбросио на гала-вечере amfAR / Фото с Getty Images



Аллесандра Амбросио на гала-вечере amfAR / Фото с Getty Images