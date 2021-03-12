Актуальные тренчи 2021: безупречные изделия, которые понравятся всем
Тренч - незаменимая вещь гардероба в начале весны. В поисках демисезонной верхней одежды модницы отдают предпочтение именно тренчам, ведь они всегда остается актуальными.
Источник:школа стиля Pump Your Style
Тренч – это один из элементов верхней одежды, который есть в гардеробе каждой модницы. Он является классикой, поэтому никогда не выходит из моды. Носить одну и ту же модель иногда надоедает, поэтому советуем вам обратить внимание на другие фасоны тренчей, которые будут этой весной актуальны.
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Тенденцию популярности тренчей можно отследить на модных показах, на которых дизайнеры представляют самые разнообразные модели. Ранее женский тренч был одним из элементов делового стиля, впрочем уже сейчас – это элемент любого стиля: casual, street style, спорт-шик, гранж и многих других.
Тренч прекрасно сочетается со всем. Уникальная способность трансформироваться из повседневной образа в элегантный вечерний аутфит делает модный плащ универсальной и практичной верхней одеждой. Тренч будет выглядеть совсем непринужденно с джинсами и кроссовками, а если его совместить с платьем и каблуками, он будет иметь невероятно утонченный вид.
Всем нам известна классическая модель изделия, однако это не единственный вариант, который можно надевать этой весной.
Актуальные тренчи 2021
- Кожаные
Интересный финиш изделия сможет стать акцентом вашего образа, кроме того, кожаный тренч идеальный для дождливых дней.
Стильные тренчи весны 2021 / Pump Your Style
- С элементами деконструкции
"Это тот случай, когда вы точно останетесь в центре внимания благодаря верхней одежде. Возможно это будет тренч с накладным жилетом, разрезом на рукаве или очень странным кроем, в любом случае это будет выглядеть интересно и необычно", – пишет стилист.
Стильные тренчи весны 2021 / Pump Your Style
- Пэчворк
Выбирайте тренч с денимом различных оттенков или микса хлопка и кожи. Однозначно такой вариант нельзя отнести к базе, однако если вы в поиске акцентной модели – стоит присмотреться именно к этой модели. ⠀
Стильные тренчи весны 2021 / Pump Your Style
Стильные тренчи весны 2021 / Pump Your Style
- Ярких оттенков
"Красные, зеленые или в разноцветную клетку – все варианты станут стильным дополнением вашего базового аутфита. Комбинировать рекомендуем с вещами приглушенных цветов или же в соответствии с готовыми схемами", – говорится в заметке школы Pump Your Style.
Стильные тренчи весны 2021 / Pump Your Style
- Вечная классика
Стилист отмечает, что не обязательно обращаться к вариантам Burberry, достойные базовые модели в песочном оттенке можно найти в масс-маркете в среднем ценовом сегменте.
Стильные тренчи весны 2021 / Pump Your Style
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