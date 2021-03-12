Тренч - незаменимая вещь гардероба в начале весны. В поисках демисезонной верхней одежды модницы отдают предпочтение именно тренчам, ведь они всегда остается актуальными.

Тренч – это один из элементов верхней одежды, который есть в гардеробе каждой модницы. Он является классикой, поэтому никогда не выходит из моды. Носить одну и ту же модель иногда надоедает, поэтому советуем вам обратить внимание на другие фасоны тренчей, которые будут этой весной актуальны.

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Тенденцию популярности тренчей можно отследить на модных показах, на которых дизайнеры представляют самые разнообразные модели. Ранее женский тренч был одним из элементов делового стиля, впрочем уже сейчас – это элемент любого стиля: casual, street style, спорт-шик, гранж и многих других.

Тренч прекрасно сочетается со всем. Уникальная способность трансформироваться из повседневной образа в элегантный вечерний аутфит делает модный плащ универсальной и практичной верхней одеждой. Тренч будет выглядеть совсем непринужденно с джинсами и кроссовками, а если его совместить с платьем и каблуками, он будет иметь невероятно утонченный вид.

Всем нам известна классическая модель изделия, однако это не единственный вариант, который можно надевать этой весной.

Актуальные тренчи 2021

Кожаные

Интересный финиш изделия сможет стать акцентом вашего образа, кроме того, кожаный тренч идеальный для дождливых дней.



Стильные тренчи весны 2021 / Pump Your Style

С элементами деконструкции

"Это тот случай, когда вы точно останетесь в центре внимания благодаря верхней одежде. Возможно это будет тренч с накладным жилетом, разрезом на рукаве или очень странным кроем, в любом случае это будет выглядеть интересно и необычно", – пишет стилист.



Стильные тренчи весны 2021 / Pump Your Style

Пэчворк

Выбирайте тренч с денимом различных оттенков или микса хлопка и кожи. Однозначно такой вариант нельзя отнести к базе, однако если вы в поиске акцентной модели – стоит присмотреться именно к этой модели. ⠀



Стильные тренчи весны 2021 / Pump Your Style



Стильные тренчи весны 2021 / Pump Your Style

Ярких оттенков

"Красные, зеленые или в разноцветную клетку – все варианты станут стильным дополнением вашего базового аутфита. Комбинировать рекомендуем с вещами приглушенных цветов или же в соответствии с готовыми схемами", – говорится в заметке школы Pump Your Style.



Стильные тренчи весны 2021 / Pump Your Style

Вечная классика

Стилист отмечает, что не обязательно обращаться к вариантам Burberry, достойные базовые модели в песочном оттенке можно найти в масс-маркете в среднем ценовом сегменте.



Стильные тренчи весны 2021 / Pump Your Style